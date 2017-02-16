Трамп назвав свого екс-радника Флінна "чудовою людиною"

При цьому президент розкритикував витік інформації спецслужб і поведінку ЗМІ.

Дональд Трамп заступився за свого екс-радника Флінна Yahoo!News

Під час свого спільного брифінгу з, Дональд Трамп виступив на підтримку свого колишнього радника з національної безпеки. Американський президент назвав Флінна, який обговорював зняття санкцій з російським послом за місяць до інавгурації Трампа, "чудовою людиною" і звинуватив спецслужби у витоку інформації, повідомляє Reuters

Трамп повідомив, що він дуже шкодує про відставку свого радника. При цьому президент підкреслив, що інформація потрапила в ЗМІ нелегально, а ті почали надто гостро критикувати Флінна.

Раніше повідомлялося, що радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку , у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.

Нагадаємо, що Майкл Флінн вибачився перед віце-президентом Майком Пенсом за заперечення розмови з російським послом про санкції. У понеділок, 13 лютого, Пенс і Флінн спілкувалися близько години, а також провели двогодинну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства.