Трамп назвав свого екс-радника Флінна "чудовою людиною"

При цьому президент розкритикував витік інформації спецслужб і поведінку ЗМІ.
Трамп повідомив, що він дуже шкодує про відставку свого радника. При цьому президент підкреслив, що інформація потрапила в ЗМІ нелегально, а ті почали надто гостро критикувати Флінна.
Нагадаємо, що Майкл Флінн вибачився перед віце-президентом Майком Пенсом за заперечення розмови з російським послом про санкції. У понеділок, 13 лютого, Пенс і Флінн спілкувалися близько години, а також провели двогодинну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.
Проблема в тому, що до інавгурації Трампа Флінн ще не обіймав посаду радника з національної безпеки і обговорював питання зовнішньої політики із російською стороною як приватна особа, що є порушенням американського законодавства.DT.UA