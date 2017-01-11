Топ Новини
<
>

Трамп назвав симпатію Путіна своєю "перевагою" - The Guardian

11 січня в 19:09

Він запевнив, що не буде м'якшим до Росії, ніж Клінтон.

Трамп1_7
Трамп не вірить у лояльність Путіна.
Flickr/ Gage Skidmore
 На думку Дональда Трампа, те, що президент Росії Володимир Путін хвалить його, - це "перевага" у його руках.

Як повідомляє The Guardian, про це наступний президент США сказав на прес-конфереції, яку він скликавчерез появу в ЗМІ інформації про наявність у Росії компромату на нього. На думку Трампа, нічого такого у Москви немає, адже "якби щось було, вони б це вже оприлюднили".

На питання журналістів, як він ставиться до того, що Путін намагався посприяти його перемозі, Трамп відмовів: "Якщо Путіну подобається Дональд Трамп, я розглядаю це як перевагу, а не лояльність, тому що у нас жахливі відносини з Росією", - сказав Трамп.

"Ви й справді вірите, що Гілларі була б жорсткішою до Путіна, ніж я? Хоч хтось в це дійсно вірить?" - додав він.

Читайте також: Європейські лідери до Трампа: Путіна не цікавить велич Америки - WP

Раніше сьогодні він написав на своїй сторінці на Twitter, що інформація про російський компромат на нього вигадка і "сфабриковані новини". При цьому він розкритикував спецслужби США за появу таких "новин".

Разом з тим, як пише агентство Associated Press, компромат на Трампа поширюється швидше, ніж журналісти можуть перевірити його справжністьУ свою чергу, сам Трамп назвав досьє "неправдоподібним і вважає його "політичної полюванням на відьом".

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Путін Трамп Росія
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.19
EUR 28.73
Останні новини