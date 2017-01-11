Трамп назвав симпатію Путіна своєю "перевагою" - The Guardian

Він запевнив, що не буде м'якшим до Росії, ніж Клінтон.

Трамп не вірить у лояльність Путіна. Flickr/ Gage Skidmore

На думку, те, що президент Росії Володимир Путін хвалить його, - це "перевага" у його руках.

Як повідомляє The Guardian, про це наступний президент США сказав на прес-конфереції, яку він скликавчерез появу в ЗМІ інформації про наявність у Росії компромату на нього. На думку Трампа, нічого такого у Москви немає, адже "якби щось було, вони б це вже оприлюднили".

На питання журналістів, як він ставиться до того, що Путін намагався посприяти його перемозі, Трамп відмовів: "Якщо Путіну подобається Дональд Трамп, я розглядаю це як перевагу, а не лояльність, тому що у нас жахливі відносини з Росією", - сказав Трамп.

"Ви й справді вірите, що Гілларі була б жорсткішою до Путіна, ніж я? Хоч хтось в це дійсно вірить?" - додав він.

Раніше сьогодні він написав на своїй сторінці на Twitter, що інформація про російський компромат на нього вигадка і "сфабриковані новини". При цьому він розкритикував спецслужби США за появу таких "новин".

Разом з тим, як пише агентство Associated Press, компромат на Трампа поширюється швидше, ніж журналісти можуть перевірити його справжність. У свою чергу, сам Трамп назвав досьє "неправдоподібним і вважає його "політичної полюванням на відьом".