Трамп назвав ООН "клубом для розмов" і має намір змінити роботу організації

Обраний президент США Дональд Трамп розчарований діяльністю ООН і має намір після інавгурації внести зміни в її роботу.

"ООН має в своєму розпорядженні таким грандіозним потенціалом, але зараз це клуб для людей, де можна зібратися разом, поговорити і добре провести час", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!