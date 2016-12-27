Трамп назвав ООН "клубом для розмов" і має намір змінити роботу організації

Трамп дав зрозуміти, що спробує внести зміни в роботу всесвітньої організації.
"ООН має в своєму розпорядженні таким грандіозним потенціалом, але зараз це клуб для людей, де можна зібратися разом, поговорити і добре провести час", - написав він на своїй сторінці у Twitter.
The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 грудня 2016 р.
Трамп уже давав зрозуміти, що спробує внести зміни в роботу всесвітньої організації, вступивши на посаду американського президента 20 січня 2017 р.
"Що стосується ООН, то все зміниться після 20 січня", - повідомив раніше він у Twitter.
Раніше Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, що забороняє Ізраїлю будувати поселення на палестинських територіях, на яку Трамп закликав накласти вето.
Як повідомлялося, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН.
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху дав розпорядження скасувати запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана за "антиізраїльске" голосування України в Раді безпеки ООН. Глава українського уряду переніс офіційний візит в Тель-Авів на невизначений термін.
За даними ізраїльських ЗМІ Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі відносини з представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резолюцію Ради Безпеки ООН 23 грудня.Интерфакс