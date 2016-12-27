Трамп назвав ООН "клубом для розмов" і має намір змінити роботу організації

Трамп дав зрозуміти, що спробує внести зміни в роботу всесвітньої організації.

Трамп: ООН зараз - клуб для людей, де можна поговорити і добре провести час Flickr/ Gage Skidmore

Обраний президент США Дональд Трамп розчарований діяльністю ООН і має намір після інавгурації внести зміни в її роботу.

"ООН має в своєму розпорядженні таким грандіозним потенціалом, але зараз це клуб для людей, де можна зібратися разом, поговорити і добре провести час", - написав він на своїй сторінці у Twitter.

The United Nations has such great potential but right now it is just a club for people to get together, talk and have a good time. So sad! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 грудня 2016 р.

Трамп уже давав зрозуміти, що спробує внести зміни в роботу всесвітньої організації, вступивши на посаду американського президента 20 січня 2017 р.

"Що стосується ООН, то все зміниться після 20 січня", - повідомив раніше він у Twitter.

Раніше Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію, що забороняє Ізраїлю будувати поселення на палестинських територіях, на яку Трамп закликав накласти вето.

Як повідомлялося, Рада безпеки ООН прийняла резолюцію, в якій закликає Ізраїль припинити будівництво незаконних поселень на території Палестини. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що він не буде дотримуватися результати голосування ООН.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху дав розпорядження скасувати запланований візит в країну прем'єр-міністра України Володимир Гройсмана за "антиізраїльске" голосування України в Раді безпеки ООН. Глава українського уряду переніс офіційний візит в Тель-Авів на невизначений термін.

За даними ізраїльських ЗМІ Нетаньяху розпорядився звести до мінімуму робочі відносини з представниками 12 країн, в тому числі України, у зв'язку з голосуванням за резолюцію Ради Безпеки ООН 23 грудня.