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Трамп назвав найбільші американські ЗМІ ворогами американців

18 лютого в 09:38

Американський президент звинуватив у поширенні недостовірної інформації The New York Times, NBC News, NBC, CBS і CNN.

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Трамп назвав великі ЗМІ США ворогами американців
Президент США Дональд Трамп назвав найбільші в американські засоби масової інформації ворогами американців.

"Фейкові медіа (The New York Times, NBC News, NBC, CBS, CNN) не мої особисті вороги, а вороги американського народу", - написав Трамп в Twitter.

 

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Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія анексувала український Крим через м'якість колишнього американського президента Барака Обами.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп США ЗМІ
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