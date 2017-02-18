Трамп назвав найбільші американські ЗМІ ворогами американців

Американський президент звинуватив у поширенні недостовірної інформації The New York Times, NBC News, NBC, CBS і CNN.
"Фейкові медіа (The New York Times, NBC News, NBC, CBS, CNN) не мої особисті вороги, а вороги американського народу", - написав Трамп в Twitter.
The FAKE NEWS media (failing @nytimes, @NBCNews, @ABC, @CBS @CNN is not my enemy, it is the enemy of the American People!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 17 лютого 2017 р.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Росія анексувала український Крим через м'якість колишнього американського президента Барака Обами.DT.UA