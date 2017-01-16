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Трамп назвав НАТО застарілим і нездатним протистояти тероризму

16 січня в 02:33

На думку обраного президента США, країни-учасниці не фінансують Альянс належним чином.

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70-річний Трамп вважає НАТО застарілим, так як Альянсу вже 67 років
Flickr/ Gage Skidmore
Обраний президент США Дональд Трамп засумнівався у можливостях НАТО ефективно протистояти міжнародному тероризму.

"Я давно говорив, що у НАТО є проблеми", – заявив Трамп в інтерв'ю британському виданню The Times, опублікованому в неділю, 15 січня.

Майбутній президент США назвав Альянс застарілим, мотивувавши свою позицію тим, що він був заснований "багато років тому".

На думку обраного президента США, країни-учасниці не фінансують НАТО належним чином, і він не може ефективно боротися з міжнародним тероризмом.

При цьому Трамп запевнив, що Альянс дуже важливий для нього.

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Раніше президент США Барак Обама повідомив про прихильність Дональда Трампа зобов'язанням Сполучених Штатів у рамках НАТО.

"У розмові зі мною обраний президент висловив серйозний інтерес в тому, що стосується підтримки наших стратегічних інтересів. І одне з його послань, яке я можу привести, - це його прихильність НАТО", – заявив Обама після зустрічі з Трампом у Білому домі 14 листопада.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн, у свою чергу, запевнив, що відносини США із союзниками по НАТО при президентові Трампа не зазнають змін.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Трамп НАТО США
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