Трамп назвав Іран "терористичною державою" й розкритикував ядерну угоду

За словами Трампа, Тегеран "постачає все в світі грошима і зброєю".

Трамп у черговий раз розкритикував Обаму за ядерну угоду з Іраном whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп вкотре жорстко розкритикував укладену в 2015 році ядерну угоду з, назвавши її "найгіршою угодою".

"Це найгірша угода, яку я коли-небудь бачив. Соромно, що ми уклали подібного роду угоду. Не було причин цього робити", – заявив американський президент в інтерв'ю телеканалу Fox News у неділю, 5 лютого.

Трамп висловив впевненість, що в результаті укладення угоди "Іран втратив повагу до США".

"Вони думають, що всі такі дурні, раз укладають подібні угоди", – додав президент.

При цьому Трамп виключив вирішення ядерної проблеми Ірану військовим шляхом.

"Ми ніколи не говорили про військове рішення, ми критикували президента Обаму", – пояснив американський президент.

Вона також назвав Іран "терористичною державою номер один, яке роздає всім гроші та зброю".

Напередодні США ввели додаткові санкції проти Ірану за чергові випробування балістичної ракети.

29 січня США зафіксували випробування Іраном балістичної ракети середнього радіусу дії. Іран провів випробування балістичної ракети вперше за час перебування Дональда Трампа у якості президента США. У своїй передвиборчій кампанії американський президент не раз критично висловлювався з приводу ядерної угоди з Іраном.