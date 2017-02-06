Топ Новини
<
>

Трамп назвав Іран "терористичною державою" й розкритикував ядерну угоду

6 лютого в 03:02

За словами Трампа, Тегеран "постачає все в світі грошима і зброєю".

Трамп1
Трамп у черговий раз розкритикував Обаму за ядерну угоду з Іраном
whitehouse.gov
Президент США Дональд Трамп вкотре жорстко розкритикував укладену в 2015 році ядерну угоду з Іраном, назвавши її "найгіршою угодою".

"Це найгірша угода, яку я коли-небудь бачив. Соромно, що ми уклали подібного роду угоду. Не було причин цього робити", – заявив американський президент в інтерв'ю телеканалу Fox News у неділю, 5 лютого.

Трамп висловив впевненість, що в результаті укладення угоди "Іран втратив повагу до США".

"Вони думають, що всі такі дурні, раз укладають подібні угоди", – додав президент.

При цьому Трамп виключив вирішення ядерної проблеми Ірану військовим шляхом.

"Ми ніколи не говорили про військове рішення, ми критикували президента Обаму", – пояснив американський президент.

Вона також назвав Іран "терористичною державою номер один, яке роздає всім гроші та зброю".

Читайте також: Іран заборонить в'їзд громадянам США

Напередодні США ввели додаткові санкції проти Ірану за чергові випробування балістичної ракети.

29 січня США зафіксували випробування Іраном балістичної ракети середнього радіусу дії. Іран провів випробування балістичної ракети вперше за час перебування Дональда Трампа у якості президента США. У своїй передвиборчій кампанії американський президент не раз критично висловлювався з приводу ядерної угоди з Іраном.

За матеріалами: Интерфакс
Читайте також
Теги Іран США санкції Трамп
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 27.08
EUR 29.08
Останні новини