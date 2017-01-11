Трамп назвав інформацію про російський компромат на нього вигадкою - The Guardian

Майбутній президент вкотре заперечив будь-які зв'язки з Росією.

Трамп жорстко відреагував на інформацію про російський компромат. Flickr/Gage Skidmore

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп різко відреагував на інформацію про те, що у руках Росії може бути компромат на нього.

На своїй сторінці у Twitter, республіканець наголосив, що вважає інформацію американських спецслужб про існування компромату несправжньому, тому що так сказала Москва. При цьому він, списав появу таких новин на бажання політичних опонентів нашкодити йому за допомогою "фальшивих новин".

"Розвідувальні агенції повинні були б недопустити, щоб такі фальшиві новини "просочилися". Остання спроба вдарити по мені. Ми що, живемо в нацистській Німеччині?" - написав Трамп на Twitter.

Тим часом, прес-секретар Трампа Келліенн Конвей назвала інформацію про існування компромату "вигадкою". І звинуватила американські спецслужби у тому, що вони нібито не повідомили усі деталі про компромат самому Трампу, а натомість дозволили їм просочитися в пресу.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про наявність у керівництва Росії компромату на обраного президента США Дональда Трампа. Пізніше видання BuzzFeed відповідне опублікувало досьє, складене колишнім агентом британської розвідки МІ-6.

Разом з тим, як пише агентство Associated Press, компромат на Трампа поширюється швидше, ніж журналісти можуть перевірити його справжність. У свою чергу, сам Трамп назвав досьє "неправдоподібним і вважає його "політичної полюванням на відьом".