Трамп нарешті визнав причетність Росії до кібератак проти США

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Але він все одно заперечує, що Москва допомогла йому перемогти на виборах.

Трамп визнав, що Росія зламала мережу Демократичної партії.

Переможець президентської гонки Дональд Трамп оприлюднив офіційну заяву, в якій визнав, що Росія причетна до хакерських атак на комп'ютерні мережі Демократичної партії.

Він оголосив, що зустрівся з представниками розвідувальних управлінь США, роботу яких поважає і цінує.

"Попри те, що Росія, Китай і інші країни, зовнішні групи і люди постійно намагаються зламати кібер-інфраструктуру наших урядових інститутів, бізнесу і організацій включно з Демократичним національним комітетом, це абсолютно не вплинуло на результат виборів", - заявив Трамп.

Він також додав, що американський уряд, організації і бізнес повинні дати жортску відсіч, щоб зупинити кібератаки. Він пообіцяв, що призначить спеціальну команду для розробки спеціального плану, який повинен бути готовий впродовж 90 днів з моменту початку президенства Трампа.

Сьогодні розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори. В ній йдеться, що Путін замовив "кампанію впливу", яка повинна була зірвати демократичний процес і дискредитувати кандидата від демократів Гіларі Клінтон. Тим часом, Обама після доповіді розвідки переконаний у втручанні Росії у вибори в США. Він нагадав усім критикам американських спецслужб і республіканцям, що не варто вірити Путіну.