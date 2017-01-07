Трамп нарешті визнав причетність Росії до кібератак проти США

Але він все одно заперечує, що Москва допомогла йому перемогти на виборах.
Він оголосив, що зустрівся з представниками розвідувальних управлінь США, роботу яких поважає і цінує.
"Попри те, що Росія, Китай і інші країни, зовнішні групи і люди постійно намагаються зламати кібер-інфраструктуру наших урядових інститутів, бізнесу і організацій включно з Демократичним національним комітетом, це абсолютно не вплинуло на результат виборів", - заявив Трамп.
Він також додав, що американський уряд, організації і бізнес повинні дати жортску відсіч, щоб зупинити кібератаки. Він пообіцяв, що призначить спеціальну команду для розробки спеціального плану, який повинен бути готовий впродовж 90 днів з моменту початку президенства Трампа.
Сьогодні розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори. В ній йдеться, що Путін замовив "кампанію впливу", яка повинна була зірвати демократичний процес і дискредитувати кандидата від демократів Гіларі Клінтон. Тим часом, Обама після доповіді розвідки переконаний у втручанні Росії у вибори в США. Він нагадав усім критикам американських спецслужб і республіканцям, що не варто вірити Путіну.DT.UA