Топ Новини
<
>

Трамп нарешті визнав причетність Росії до кібератак проти США

7 січня в 11:12

Але він все одно заперечує, що Москва допомогла йому перемогти на виборах.

Трамп
Трамп визнав, що Росія зламала мережу Демократичної партії.
 Переможець президентської гонки Дональд Трамп оприлюднив офіційну заяву, в якій визнав, що Росія причетна до хакерських атак на комп'ютерні мережі Демократичної партії.

Він оголосив, що зустрівся з представниками розвідувальних управлінь США, роботу яких поважає і цінує.

"Попри те, що Росія, Китай і інші країни, зовнішні групи і люди постійно намагаються зламати кібер-інфраструктуру наших урядових інститутів, бізнесу і організацій включно з Демократичним національним комітетом, це абсолютно не вплинуло на результат виборів", - заявив Трамп.

Він також додав, що американський уряд, організації і бізнес повинні дати жортску відсіч, щоб зупинити кібератаки. Він пообіцяв, що призначить спеціальну команду для розробки спеціального плану, який повинен бути готовий впродовж 90 днів з моменту початку президенства Трампа.

Читайте також: Розвідслужби США знають про посередників між Росією і WikiLeaks - CNN

Сьогодні розвідка США розсекретила частину доповіді про втручання Путіна у вибори. В ній йдеться, що Путін замовив "кампанію впливу", яка повинна була зірвати демократичний процес і дискредитувати кандидата від демократів Гіларі Клінтон. Тим часом, Обама після доповіді розвідки переконаний у втручанні Росії у вибори в США. Він нагадав усім критикам американських спецслужб і республіканцям, що не варто вірити Путіну.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Трамп кібервійна Росія вибори США
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Останні новини