Трамп накинувся з критикою на ФБР через репортажі про зв'язки його команди з Росією - Reuters

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Президенту звинуватив бюру в нездтності знайти в своїх рядах того, хто передає ЗМІ таємну інформацію.

Трамп розкритикував ФБР. Yahoo!News

Президент СШАсьогодні розкритикував ФБР за те, що воно не змогло зупинити витоки інформації, яка стосується національної безпеки. При цьому він закликав "негайно" знайти тих, хто передає журналістам таємниці уряду.

Про це повідомляє Reuters. Критика президента США з'явилася на тлі повідомлень у пресі про те, що Білий дім просив ФБР публічно спростувати репортажі лояльної до Демократичної партії газети New York Times про контакти людей з команди Трампа зі спецслужбами Росії під час виборів.

"ФБР абсолютно не здатне зупинити "витоки" інформації про національну безпеку, які просочуються з нашого уряду впродовж тривалого часу. Вони не можуть знайти навіть джерела витоків всередині самого ФБР. Секретну інформацію передають ЗМІ, і це має нищівний вплив на США. ЗНАЙДІТЬ НЕГАЙНО", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

ЗМІ також повідомили, що ФБР відмовило на прохання Білого дому публічно спростувати повідомлення в ЗМІ про контакти команди Трампа зі спецслужбами Росії. Однак, ця інформація поки не підтвердилася і не спростувлася. В бюро ситуацію не коментують.

Нагадаємо, що видання New York Times писало, що команда Трампа спілкувалася зі спецслужбами Росії протягом року перед виборами. Видання зазначає, що американські спецслужби перевіряли, наскільки ці контакти пов'язані зі спробами Росії вплинути на результат виборів. У публікації згадуються, що зв'язком з російськими спецслужбами займалися Пол Манафорт і Майкл Флінн.

Радник Дональда Трампа з питань національної безпеки Майкл Флінн подав у відставку, у зв'язку з обговоренням санкцій з російським послом за місяць до обрання Трампа президентом.