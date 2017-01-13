Трамп може заспокоїти союзників, передавши їм зброю - WP

"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Експерти вважають, що так Вашингтон зможе шукати зближення з Москвою і при цьому не ставити під загрозу східноєвропейські країни.

Трамп може водночас і зблизитися з Москвою, і захистити союзників. Flickr/Gage Skidmore

Після 20 січняпостане перед серйозними проблемами у відносинах з союзниками США, які стривожені його критикою на адресу НАТО і заявами про намір зблизитися з Росією.

В Азії Трамп пообіцяв зайняти жорстку позицію щодо Китаю, але при цьому він сумнівався, чи достатньо Японія і Південна Корея платять Америці за свою безпеку. Тож перед новим президентом постала дилема: як заспокоїти союзників і при цьому зблизитися з суперниками?

Про це на сторінках Washington Post пишуть професор політології і міжнародних справ Прінстонського університету Карен Ярхі-Міло, лектор департаменту з міжнародної політики Університету Лондона Александр Ланошка і дослідник Центру стратегічних і міжнародних досліджень Зак Купер.

На їхню думку, Трампу, який хоче змінити пріоритети в зовнішній політиці, варто скористатися давнім американським рецептом: озброїти союзників. Це дозволить добитися двох важливих цілей: посилити місцеві сили стримування і розвіяти страх країн, що Вашингтон від них відвернеться. Адже так вони стануть більш здатними захистити себе завдяки США.

Також передача озброєнь не привертає до себе так багато уваги, як розгортання військ чи укладання нових оборонних угод. Однак існує ризик, що отримувачі зброї можуть вирішити, що вони мають достатньо сил, щоб організувати наступальні операції, які не відповідають інтересам США.

Передача зброї посилає союзникам дещо інший сигнал підтримки, ніж оборонні угоди, які зобов'язують сторони в обов'язковому порядку воювати один за одного у будь-яких майбутніх конфліктах. Оборонні домовленості зазвичай непорушні. Але вони рідко призводять до залучення інвестицій у обороноздатність.

Автори пишуть, що близький соратник Володимира Путіна раніше говорив, що виведення сил НАТО з Балтії може запевнити Москву у бажанні Вашингтона нормалізувати відносини з російською стороною. Але якщо Трамп піде на це, у нього з'являються проблеми з Конгресом і НАТО, які будуть вимагати зміцнити балтійські країни, щоб Росія не могла скористатися їхньою слабкістю. Тому США можуть запропонувати Естонії, Латвії і Литві оборонне озброєння, щоб зміцинити їхню наземню у повітряну оборону. Це зміцнить стримування на місцях.

У Росії може не бути іншого вибору, як погодитися на цей компроміс, якщо її бажання зблизитися з США щирі. Прецедентом, на думку авторів, може послужити історія ядерної програми Ірану. Відколи сторони підписали примирливу угоду в 2015 році, Саудівська Аравія отримала велику кількість американської зброї на мільярд доларів. Це заспокоїло Ер-Ріяд.

Також цей сценарій використовувався для розрядки відносин з Китаєм. Вашингтон у свій час визнав владу Пекіна, погодившись на політику "єдиного Китаю". Але часто передавав важке озброєння, таке як винищувачі і ракети класу "земля-повітря" Тайваню. Це дозволило заспокоїти Тайбей і переконати його, що Вашингтон досі піклується про його здатність захистити себе.

Нещодавно Трамп заявив, що нового "перезавантаження" між США і РФ не буде. Він також запевнив, що, якщо це буде потрібно, він зможе бути більш жорстким з Росією. Тим часом, екс-посол США в Україні Джон Гербст писав в статті для Atlantic Council, що кандидат на посаду Держсекретаря Рекс Тіллерсон дав невеличку надію Україні. Оскільки під час засідання Сенату від гостро критикував Росію за агресивну поведінку.