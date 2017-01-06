Трамп може призначити главою нацрозвідки США 73-річного екс-сенатора – ЗМІ

Кандидат характеризується як досвідчений політик, але люб'язна і проста у спілкуванні людина.

Трамп визначився з кандидатом на главу розвідки США ИноСМИ.ru

Обраний президент США Дональд Трамп визначився з основним претендентом на долность керівника Національної розвідки США.

Ним став колишній сенатор від штату Індіана Ден Коутс (республіканець). Політику 73 роки, він був сенатором шість років. До цього, при президенті США Джорджі Буші-молодшому працював послом Сполучених штатів в Німеччині, повідомляє CNN.

"Коутс розуміє завдання розвідки, як ви знаєте, він був послом США в Німеччині, так що у нього є досвід у зовнішній політиці, він люб'язний, проста у спілкуванні людина", - розповів про кандидата сенатор Ангус Кінг.

Очікується, що Трамп може оголосити про призначення ще до інавгурації, яка призначена на 20 січня.

Як повідомлялося, Трамп отримав доступ до інформації розвідки США незабаром після оголошення результатів виборів президента США у листопаді 2016 року.