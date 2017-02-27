Трамп має намір збільшити фінансування оборони і скоротити витрати на Держдеп



Білий дім вважає, що необхідно збільшити витрати на будівництво кораблів і вертольотів.

Трамп хоче більше грошей для Пентагону miroved.com

Білий дім планує представити бюджетні пропозиції по збільшеннюза рахунок скорочення фінансування Державного департаменту США, Агентства з охорони навколишнього середовища і ярду інших невійськових відомств.

Як повідомляє Reuters з посиланням на свої джерела, запит Трампа для Пентагону передбачає збільшення витрат на будівництво кораблів і військових літаків, а також на створення "більш надійної присутності на ключових міжнародних водних шляхах" Ормузьку протоку і Південно-Китайське море.

Бюджет Держдепартаменту може бути скорочений на цілих 30 відсотків, що викличе його реструктуризацію і згортання низки програм.

Деякі експерти в області оборони ставлять під сумнів необхідність значного збільшення військових витрат США, який вже знаходиться на рівні приблизно 600 мільярдів доларів рік. З іншого боку, Сполучені Штати витрачають близько 50 млрд доларів в рік на Держдепартамент і іноземну допомогу.

Остаточні плани витрат повинні бути затверджені Конгресом США.

Нагадаємо, міністр оборони США Джеймс Мэттис зажадав від союзників по НАТО збільшити фінансування оборони.