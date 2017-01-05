Трамп має намір скоротити персонал в ЦРУ

Обраний президент США планує скорочення персоналу в ЦРУ і реструктуризацію в офісі Нацрозвідки.
Зокрема, обговорюється скорочення персоналу в штаб-квартирі ЦРУ у Вірджинії, а також штатних одиниць, що працюють на ЦРУ в різних країнах. "Всі вони (агентства, - ред.) повинні бути спрощені. Основну увагу буде зосереджено на реорганізації агентств та їх взаємодію між собою", - повідомило джерело. У самому розвідувальному управлінні відмовилися коментувати дану інформацію.
Як повідомлялося, Трамп отримав доступ до інформації розвідки США незабаром після оголошення результатів виборів президента США у листопаді 2016 року.РБК-Україна