Трамп має намір скоротити персонал в ЦРУ

Обраний президент США планує скорочення персоналу в ЦРУ і реструктуризацію в офісі Нацрозвідки.

Трамп вважає, що розвідка занадто роздута

Обраний президент США Дональд Трамп вважає, що Національна розвідка США занадто "роздута і політизована" у зв'язку з чим планує скорочення персоналу в офісах розвідувальних структур. Так, Трамп вивчає можливість реструктуризації Офісу директора Національної розвідки США. Також радники обраного президента розробляють план реформи Центрального розвідувального управління (ЦРУ), повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на свої джерела, знайомі з ситуацією, пише "РБК-Україна".

Зокрема, обговорюється скорочення персоналу в штаб-квартирі ЦРУ у Вірджинії, а також штатних одиниць, що працюють на ЦРУ в різних країнах. "Всі вони (агентства, - ред.) повинні бути спрощені. Основну увагу буде зосереджено на реорганізації агентств та їх взаємодію між собою", - повідомило джерело. У самому розвідувальному управлінні відмовилися коментувати дану інформацію.

Як повідомлялося, Трамп отримав доступ до інформації розвідки США незабаром після оголошення результатів виборів президента США у листопаді 2016 року.