Трамп і Путін розкритикували свободу слова на сторінках La Stampa

Американський президент скаржиться, що ЗМІ спотворюють його імідж, а російський - що пресу використовують "для маніпуляцій".

Трамп і Путін розкритикували свободу преси. Cebas1 / Depositphotos

Італійське видання La Stampa з нагоди свого 150-річчя опублікувало спеціальні коментарі на тему свободи слова деяких світових лідерів. Зокрема, газета опублікувала думки президентіві Володимира Путіна.

Традиційно в минулому лідери США і Росії зробили б полярні заяви щодо ролі свободи слова і преси. Однак Путін і Трамп виступили по "один бік барикади", почавши критикували сучасну журналістику.

Зокрема, Дональд Трамп поскаржився на сторінках La Stampa, що журналісти навмисне обмовлюють його.

"Немає "свободи преси", коли газетам і іншим ЗМІ дозволено писати і говорити все, що заманеться, навіть якщо це просто брехня. Я завжди однаковий, вірний собі. ЗМІ хочуть мене змінити, але це був би прояв неповаги до моїх прихильників", - написав Трамп.

"ЗМІ плямують мій імідж. Якби преса розповідала про мої вчинки обережно і гідно, в мене б було менше приводів писати в Twitter. Але, нажаль, я не знаю, чи це можливо", - додав американський президент.

У свою чергу, президент Росії Володимир Путін в коментарі підкреслив, що свобода преси, її об'єктивність і сміливість завжди були цінностями і традицією Європи.

"Але і в Європі впродовж останніх років ті ЗМІ, які користуються найбільшим авторитетом, перетворилися в знаряддя маніпуляцій, інформаційна війна стала повсякденною реальністю, а ЗМІ які беруть у ній участь, зображують викревлений образ світу, щоб задовольнити корисливі інетереси", - написав Путін.

Він додав, що керовані інформаційні кампанії "не лише нищать долі окремих людей, а й пишуть нові політичні сценарії для цілих країн".

Екс-президент США Барак Обама в спеціальному коментарі для La Stampa зауважив, що журналістика фактів змінить політику.

"Об'єктивно складність світу не передати в повідомленнях в Twitter. Наше майбутнє залежить від добре поінформованого електорату", - наголосив Обама.



Він зауважив, що стурбований тим, що відбувається у інформаційному просторі, в якому неоднозначна і, часом, агресивна риторика завдає шкоди найбільш уразливим соціальним групам. На реальні факти все менше звертають увагу. І саме тому важливо донести до виборців саме тверді, перевірені факти.

В цей же час, канцлер Ангела Меркель свій спеціальний коментар для La Stampa присвятила темі збереження єдності Європи. Вона зауважила, що розпад тісно інтегрованого партнерства немислиме.

"Будучи серед країн-учасниць, Італія і Німеччина добре знають, які великі переваги дає європейська інтеграція. Ці переваги стали результатом свободи пересування, торгівлі, використання єдиної валюти і налагодження особистих відносин", - наголосила Меркель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Трамп вважає "фейками" всі опитування з негативною оцінкою своєї діяльності. При цьому, він розкритикував телеканали CNN, ABC і NBC за такі репортажі.