Трамп і Путін не говорили про американські санкції проти Росії - AP

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У телефонній розмові американський і російський президенти говорили про безпеку і боротьбу з тероризмом, але не про Україну.

У Білому домі кажуть, що Трамп і Путін не говорили про Україну. Yahoo!News

У Білому домі дуже стисло описали першуДональдом Трампом і Володимиром Путіним, до якої була прикута увага ЗМІ в усьому світі. Американська сторона назвала її "важливим початком покращення відносин між США і Росією, які необхідно відновити".

"Президенти обговорили низку тем від співпраці у боротьбі з ІДІЛ до спільних зусиль для досягнення миру у світі, зокрема в Сирії", - цитує AP заяву Білого дому.

В цей же час, неназваний чиновник Адміністрації повідомив виданню, що питання санкцій проти Росії, які були введені за агресію проти України, під час розмови Трампа і Путіна не обговорювалося. Російський президент лише кілька разів нагадував, що ісламський тероризм - це "спільний ворог" США і Росії.

У свою чергу в Кремлі заявили, що президенти нібито говорили про вадливість "відновлення двосторонньої торгівлі і економічних зв'язків між бізнес-колами країн". Крім того, російська сторона стверджує, що Путін говорив з Трампом про міжнародні проблеми включно з конфліктом в Україні. В Білому домі це не підтверджують.

Перед телефонною розмовою ЗМІ з посиланням на свої джерела повідомили, що в адміністрації президента США підготували указ про зняття санкцій з Росії. Згодом у Трампа підтвердили, що думають над скасуванням санкцій проти Росії. Радник президента США Кілліан Конвей в ефірі Fox News сказала: "Все це розглядається в перспективі покращення відносин з іноземними лідерами в світі". Однак пізніше сам Трамп сказав, що зараз не час говорити про скасування санкцій.