Трамп і Меркель обговорили по телефону майбутнє НАТО

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Президент США прийняв запрошення взяти участь в саміті G20 у Гамбурзі.

Меркель і Трамп обговорили світову обстановку

Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент США Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої були розглянуті питання НАТО, ситуація на Близькому Сході і в Північній Африці, відносини з Росією і конфлікт на сході України, повідомляє відділ преси та інформації федерального уряду Німеччини.

Сторони підтвердили важливість тісного німецько-американського співробітництва у сфері безпеки і процвітання своїх країн. Глави держав висловили бажання зміцнити двосторонні відносини в найближчі роки.

Трамп і Меркель звернули увагу на принципову важливість НАТО для трансатлантичних відносин і ту важливу роль, яку вона відіграє в збереженні миру і стабільності. Обидва переконані в тому, що НАТО повинна протистояти викликам 21-го століття, і що спільна оборона потребує адекватних інвестицій у військові можливості, а також справедливого вкладу всіх учасників договору про колективну безпеку".

Сторони домовилися активізувати співробітництво у боротьбі з тероризмом та екстремізмом, а також у стабілізації ситуації на Близькому Сході і Північній Африці.

"Президент Трамп прийняв запрошення канцлера на саміт G20 в Гамбурзі в липні цього року і заявив, що буде радий вітати її у Вашингтоні найближчим часом", - повідомляється у звіті німецького уряду.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп в суботу провів три з запланованих п'яти телефонних розмов з лідерами іноземних держав, повідомив у Twitter представник адміністрації Білого Дому Шон Спайсер.