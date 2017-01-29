Трамп і Меркель обговорили по телефону майбутнє НАТО

Президент США прийняв запрошення взяти участь в саміті G20 у Гамбурзі.
Сторони підтвердили важливість тісного німецько-американського співробітництва у сфері безпеки і процвітання своїх країн. Глави держав висловили бажання зміцнити двосторонні відносини в найближчі роки.
Трамп і Меркель звернули увагу на принципову важливість НАТО для трансатлантичних відносин і ту важливу роль, яку вона відіграє в збереженні миру і стабільності. Обидва переконані в тому, що НАТО повинна протистояти викликам 21-го століття, і що спільна оборона потребує адекватних інвестицій у військові можливості, а також справедливого вкладу всіх учасників договору про колективну безпеку".
Сторони домовилися активізувати співробітництво у боротьбі з тероризмом та екстремізмом, а також у стабілізації ситуації на Близькому Сході і Північній Африці.
"Президент Трамп прийняв запрошення канцлера на саміт G20 в Гамбурзі в липні цього року і заявив, що буде радий вітати її у Вашингтоні найближчим часом", - повідомляється у звіті німецького уряду.
Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп в суботу провів три з запланованих п'яти телефонних розмов з лідерами іноземних держав, повідомив у Twitter представник адміністрації Білого Дому Шон Спайсер.DT.UA