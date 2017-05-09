Трамп і Макрон зустрінуться на саміті НАТО

Зустріч відбудеться 25 травня.
"Президент Трамп підкреслив своє прагнення працювати в тісному контакті з обраним президентом Макроном в боротьбі зі спільними викликами і зазначив довгу і міцну історію співпраці між Сполученими Штатами і їх старим союзником - Францією", - заявили в адміністрації президента Трампа.
Макрон сказав Трампу, що він буде захищати угоду про зміну клімату, узгоджену в Парижі в 2015 році.
Сторони обговорили боротьбу з тероризмом, трансатлантичні і економічні відносини.
Церемонія інавгурації новообраного президента Франції Еммануеля Макрона відбудеться 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.
Тим часом у Франції назвали результат остаточного підрахунку голосів на виборах президента. Згідно з ними, кандидатуру Макрона підтримали вдвічі більше виборців, ніж за кандидатуру Марін Ле Пен.
Більше про переможця на виборах у Франції читайте в статті ZN.UA "Раціональний єврооптиміст: ким є новий президент Франції".
Reuters