Трамп і Макрон зустрінуться на саміті НАТО

Зустріч відбудеться 25 травня.

Трамп і Макрон поговорили по телефону

Президент США Дональд Трамп і обраний президент Франції Еммануель Макрон в ході першого телефонної розмови домовилися провести зустріч 25 травня на саміті НАТО в Брюсселі, передає Reuters з посиланням на заяву Білого дому.

"Президент Трамп підкреслив своє прагнення працювати в тісному контакті з обраним президентом Макроном в боротьбі зі спільними викликами і зазначив довгу і міцну історію співпраці між Сполученими Штатами і їх старим союзником - Францією", - заявили в адміністрації президента Трампа.

Макрон сказав Трампу, що він буде захищати угоду про зміну клімату, узгоджену в Парижі в 2015 році.

Сторони обговорили боротьбу з тероризмом, трансатлантичні і економічні відносини.

Церемонія інавгурації новообраного президента Франції Еммануеля Макрона відбудеться 14 травня, оскільки саме в цей день опівночі закінчується термін повноважень його попередника Франсуа Олланда.

Тим часом у Франції назвали результат остаточного підрахунку голосів на виборах президента. Згідно з ними, кандидатуру Макрона підтримали вдвічі більше виборців, ніж за кандидатуру Марін Ле Пен.

Більше про переможця на виборах у Франції читайте в статті ZN.UA "Раціональний єврооптиміст: ким є новий президент Франції".