Трамп хоче закрити свій благодійний фонд, щоб зосередитися на президентській діяльності

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Новообраний президент США не хоче конфлікту інтересів президентської діяльності і потреб благодійності. Тим не менш, фонд не може бути закритий до тих пір, поки не закінчаться розпочаті прокуратурою Нью-Йорка розслідування.

Діяльність фонду Трампа не може бути припинена до тих пір, поки не закінчаться всі розслідування, розпочаті проти нього Flickr/ Gage Skidmore

Новообраний президент СШАрозповів про те, що планує закрити свій благодійний фонд. З відповідною заявою Трамп виступив у суботу, 24 грудня, повідомляє The Washington Post

Дональд Трамп не озвучив чітких часових рамок для закриття фонду, але розповів про те, що дав своєму адвокату розпорядження підготувати все необхідне для його закриття.

"Фонд зробив величезну кількість добрих справ за ці роки, підтримав мільйонами доларів численні благодійні організації, включно з підтримкою ветеранів, працівників правоохоронних органів і дітей. Саме тому, що я буду присвячувати так багато часу та енергії президентству і вирішувати багато проблем, що стоять перед нашою країною і світом, я не хочу дозволяти добрим справам бути пов'язаними з можливим конфліктом інтересів",- зазначив у своїй заяві Трамп.

Він особливо підкреслив той факт, що не хоче конфлікту інтересів благодійництво та його нинішньої президентської діяльності.

"Я вирішив підтримувати свій інтерес до філантропії іншими способами", - повідомив він.

Раніше благодійний фонд Дональда Трампа звинуватили у нецільовому витрачанні коштів, спрямованих на благодійність. Так, за даними видання, новообраний президент США використовував гроші фонду для ведення судових справ, розпочатих по відношенню до його комерційної діяльності.

Прокурор Флориди Пем Бонді тоді розглядала можливість порушити справу у відношенні програми бізнес-тренінгів "Університет Трампа", яка закрилася в 2010 році після численних скарг на неї. Але в підсумку справу проти них так і не порушили, повідомляє ВВС.

У 2015 році фонд Трампа визнав, що порушив заборону на "самоконтакт", згідно з якою некомерційні лідери не можуть використовувати кошти благодійних організацій у своїх інтересах, інтересах своїх компаній або родичів.

Сам Дональд Трамп не перераховував до фонду гроші з 2009 по 2014 рік. Його благодійна організація здебільше збирала і жертвувала гроші інших людей. Найбільшими дарувальниками в останні роки роботи фонду Трампа були Вінс і Лінда Макмахон, які пожертвували йому $ 5 млн за період з 2007 по 2009 рік. Нещодавно Трамп призначив Лінду Макмахон головою Управління у справах малого бізнесу.

Генеральний прокурор Нью-Йорка Ерік Шнайдерман зайнявся розслідуванням діяльності благодійного фонду у вересні цього року. Відомство вирішило перевірити роботу фонду Трампа на відповідність законам штату – благодійну організацію підозрювали у здійсненні неприпустимої для некомерційних структур діяльності. Пізніше представник відомства заявила, що фонд не може бути закритий офіційно, поки щодо нього ведеться розслідування.

"Фонд Трампа все ще перебуває під слідством і не може бути закритий за законом, поки розслідування не завершено", - розповіла в суботу Емі Спителнік, представник прокуратури Нью-Йорка.

До кінця 2015 року в сукупних активах фонду Трампа перебувало $ 1,16 млн. Представник Трампа заявила про те, що до суботи у неї не було додаткової інформації щодо того, куди можна було б відправити кошти, що залишилися.

Сам Трамп критично висловився щодо рішення свого сина призупинити діяльність благодійного фонду Еріка Трампа у зв'язку з розслідуванням справ, розпочатих у відношенні фонду його батька.

"Хіба це не забавне непорозуміння?", - написав на своїй сторінці в Twitter Дональд Трамп.

Фонд Еріка Трампа, заснований в 2007 році, отримує більше $ 1,5 млн на рік завдяки турнірам із гольфу та інших заходів, що проводяться його засновником. Велика частина цих коштів надходить в Дитячий науково-дослідний госпіталь Св. Іуди, педіатричний онкологічний центру Мемфісі.

"Він любить цих дітей, він заробив мільйони доларів для них, і тепер повинен зупинитися", - додав Трамп-старший.

Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп заявив про намір піти з бізнесу на час перебування на посту президента США, а також повідомив про підготовку документів, які дозволять йому триматися поза бізнес-операціями.

Трамп є президентом компанії Trump Organization, що займається будівництвом, а також засновником Trump Entertainment Resorts, яка управляє численними казино і готелями по всьому світу.

Під час "виборчої кампанії" Трамп пообіцяв передати всі активи в "сліпий траст" своїм дітям. Видання Financial Times вказувало на конфлікт інтересів, що виникає у Трампа-бізнесмена, якого обрали президентом США.

Детальніше про перемогу республіканця Дональда Трампа на виборах у США та пріоритети його політики на посаді голови держави читайте в статті Богдана Яременка та Олега Бєлоколоса "Вибори президента США: як сталося неймовірне, і чого очікувати Україні?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".