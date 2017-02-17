Трамп доручив Тіллерсону налагодити відносини з Росією

Він заявив, що ЗМІ заважають йому домовитися з Путіним.

Трамп доручив Тиллерсону домовитися з Путіним SPUTNIK / ALEXEI DRUZHININ

Президент США Дональд Трамп висловив сподівання, що глава держдепартаменту США Рекс Тіллерсон зможе домовитися на зустрічі з російським керівництвом, заявив він на прес-конференції.

"І я сказав йому, що усвідомлюю: в політичному плані, можливо, це спроба налагодити відносини з РФ - недобре для мене. В цьому плані мені було б вигідніше так вдарити по цьому російському військовому кораблю, який пропливав в 55 км від наших берегів, щоб він буквально вистрибнув з води. І все б у цій країні сказали б: "ой, як здорово". Але я б хотів порозумітися з Росією", - додав Трамп.

Він вважає, що хвилі публікацій в американській пресі про Росію лише ускладнють можливість налагодити стосунки між двома країнами. Він зазначив, що йому як політику було б легше взяти жорсткий курс по відношенню до Росії, але він вибрав інший шлях і вірить, що це в інтересах США.

"Я люблю домовлятися, я добре це роблю, мені все це подобається. Можливо, мені не вдасться домовитися з Путіним. Але я хочу вам сказати, що фальшиві повідомлення ЗМІ, підготовлені вами, жахливі, фальшиві повідомлення тільки ускладнюють роботу над тим, щоб домовитися з Росією", - заявив він на прес-конференції у Вашингтоні.

Як повідомлялося, під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним питання про статус Криму президентом США Дональдом Трампом не піднімалося, заявив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.