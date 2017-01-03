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Трамп дорікнув Китаю в небажанні вирішувати ядерну проблему КНДР

3 січня в 02:41

Обраний президент США пообіцяв не допустити створення Північною Кореєю стратегічних ядерних озброєнь.

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Трамп прокоментував заяву Кім Чен Ина про випробовування міжконтинентальної балістичної ракети
Flickr/ Gage Skidmore
Обраний президент США Дональд Трамп дорікнув Китаю у відсутності бажання врегулювати ядерну проблему КНДР.

"Китай забрав у США величезні кошти і багатства в рамках абсолютно односторонньої торгової угоди, але не хоче допомагати з Північною Кореєю. Як мило!", – сказано в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці Трампа в Twitter 3 січня.

Трамп також пообіцяв не допустити завершення розробки Пхеньяном стратегічних ядерних озброєнь.

"Північна Корея тільки заявила, що знаходиться на фінальній стадії розробки ядерної зброї, здатної досягти США. Цього не буде!" – пообіцяв політик.

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Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин під час новорічного звернення заявив про підготовку до випробувань міжконтинентальної балістичної ракети.

Як повідомлялося, наприкінці листопада Рада безпеки ООН ввела нові санкції проти КНДР у відповідь на нові випробування ядерної зброї, які вона провела у вересні. Санкції запровадили вже в п'ятий раз з моменту першого ядерного випробування, яке сталося в 2006 році. 9 вересня Північна Корея провела п'яте найбільше випробування ядерної зброї, тим самим, в черговий раз порушивши Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який в свій час також підписала.

За матеріалами: DT.UA
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Теги КНДР Корея випробування ядерна зброя Трамп Китай
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