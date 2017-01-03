Трамп дорікнув Китаю в небажанні вирішувати ядерну проблему КНДР

Обраний президент США пообіцяв не допустити створення Північною Кореєю стратегічних ядерних озброєнь.

Трамп прокоментував заяву Кім Чен Ина про випробовування міжконтинентальної балістичної ракети Flickr/ Gage Skidmore

Обраний президент США Дональд Трамп дорікнув Китаю у відсутності бажання врегулювати

"Китай забрав у США величезні кошти і багатства в рамках абсолютно односторонньої торгової угоди, але не хоче допомагати з Північною Кореєю. Як мило!", – сказано в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці Трампа в Twitter 3 січня.

China has been taking out massive amounts of money & wealth from the U.S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 січня 2017 р.

Трамп також пообіцяв не допустити завершення розробки Пхеньяном стратегічних ядерних озброєнь.

"Північна Корея тільки заявила, що знаходиться на фінальній стадії розробки ядерної зброї, здатної досягти США. Цього не буде!" – пообіцяв політик.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 січня 2017 р.

Нагадаємо, лідер КНДР Кім Чен Ин під час новорічного звернення заявив про підготовку до випробувань міжконтинентальної балістичної ракети.

Як повідомлялося, наприкінці листопада Рада безпеки ООН ввела нові санкції проти КНДР у відповідь на нові випробування ядерної зброї, які вона провела у вересні. Санкції запровадили вже в п'ятий раз з моменту першого ядерного випробування, яке сталося в 2006 році. 9 вересня Північна Корея провела п'яте найбільше випробування ядерної зброї, тим самим, в черговий раз порушивши Договір про нерозповсюдження ядерної зброї, який в свій час також підписала.