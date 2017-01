Трамп дорікнув Китаю в небажанні вирішувати ядерну проблему КНДР

Обраний президент США Дональд Трамп дорікнув Китаю у відсутності бажання врегулювати

"Китай забрав у США величезні кошти і багатства в рамках абсолютно односторонньої торгової угоди, але не хоче допомагати з Північною Кореєю. Як мило!", – сказано в повідомленні, опублікованому на офіційній сторінці Трампа в Twitter 3 січня.

China has been taking out massive amounts of money & wealth from the U.S. in totally one-sided trade, but won't help with North Korea. Nice!

Трамп також пообіцяв не допустити завершення розробки Пхеньяном стратегічних ядерних озброєнь.

"Північна Корея тільки заявила, що знаходиться на фінальній стадії розробки ядерної зброї, здатної досягти США. Цього не буде!" – пообіцяв політик.

North Korea just stated that it is in the final stages of developing a nuclear weapon capable of reaching parts of the U.S. It won't happen!