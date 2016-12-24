Трамп допускає відновлення ядерної гонки озброєнь

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

За словами республіканця, США протриматися в подібній гонці довше всіх країн.

Трамп допустив можливість відновлення ядерної гонки озброєнь

Обраний президент США республіканець Дональд Трамп знову заявив про посилення ядерного озброєння своєї країни.

"Хай буде ядерна гонка. Ми перевершимо їх за всіма показниками і довше протримаємося", — сказав Трамп, передає MSNBC.

Раніше Трамп заявляв, що США повинні посилити свій ядерний потенціал.

Під час виборчої кампанії Трамп заявляв, що найближчим часом ядерна зброя може з'явитися у таких держав, як Японія, Південна Корея і Саудівська Аравія, а також допускав можливість розриву ядерної угоди з Іраном. Крім того, під час дебатів із Гілларі Клінтон Трамп назвав російський ядерний арсенал новішим і сучаснішим за американський.

Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп 20 грудня отримав 304 з 538 голосів вибірників. Церемонія інавгурації Трампа відбудеться 19-21 січня 2017 року.

Нагадаємо, 8 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, заручившись підтримкою більшості виборців у більшості штатів. При цьому за кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон проголосували 65,8 млн виборців, за Трампа - 62,9 млн.