Трамп допускає відновлення ядерної гонки озброєнь

За словами республіканця, США протриматися в подібній гонці довше всіх країн.
Обраний президент США республіканець Дональд Трамп знову заявив про посилення ядерного озброєння своєї країни.
"Хай буде ядерна гонка. Ми перевершимо їх за всіма показниками і довше протримаємося", — сказав Трамп, передає MSNBC.
Раніше Трамп заявляв, що США повинні посилити свій ядерний потенціал.
Під час виборчої кампанії Трамп заявляв, що найближчим часом ядерна зброя може з'явитися у таких держав, як Японія, Південна Корея і Саудівська Аравія, а також допускав можливість розриву ядерної угоди з Іраном. Крім того, під час дебатів із Гілларі Клінтон Трамп назвав російський ядерний арсенал новішим і сучаснішим за американський.
Раніше повідомлялося, що обраний президент США Дональд Трамп 20 грудня отримав 304 з 538 голосів вибірників. Церемонія інавгурації Трампа відбудеться 19-21 січня 2017 року.
Нагадаємо, 8 листопада, кандидат від Республіканської партії Дональд Трамп виграв вибори президента США, заручившись підтримкою більшості виборців у більшості штатів. При цьому за кандидата від Демократичної партії Гілларі Клінтон проголосували 65,8 млн виборців, за Трампа - 62,9 млн.DT.UA