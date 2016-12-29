Трамп домовився з телекомунікаційними компаніями про їх повернення в США

Повернення компаній дасть кілька тисяч робочих місць.

Трамп анонсував відкриття тисяч нових робочих місць

Обраний президент США Дональд Трамп домовився з двома великими телекомунікаційними компаніями про повернення робочих місць в США.

"Все виглядає дуже перспективним", - прокоментував повернення робочих місць Трамп на прес-конференції у Флориді, повідомляє "КоммерсантЪ" з посиланням на ТАСС.

"Мені тільки що подзвонили представники керівництва Sprint (стільниковий оператор.— ред), вони збираються повернути 5 тис. робочих місць в США, вони перемістять їх з інших країн",— заявив повідомив Трамп і додав, що прийняв також телефонний дзвінок "OneWeb (виробник супутників зв'язку - ред), нової компанії, яка візьме на роботу 3 тис. осіб".

Раніше Трамп заявляв, що свою роботу почне з процедури виходу США з угоди з Транстихоокеанського партнерства (ТТП).

Вихід з цієї угоди був одним з ключових пунктів передвиборчої програми новообраного президента Сполучених штатів.

Трамп вважає, що ТТП дуже невигідний для США, так як виводить виробництво і робочі місця в інші країни.

Договір про ТТП був укладений у лютому 2016 року. Торговий пакт передбачає повну відміну митних зборів на товари і послуги в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Угода про створення ТТП підписали 12 країн: Австралія, Бруней, В'єтнам, Канада, Малайзія, Мексика, Нова Зеландія, Перу, США, Сінгапур, Чилі і Японія.