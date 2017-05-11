Тимчасовий директор ФБР не сказав Сенату, чи Трамп фігурує у справі щодо Росії - Reuters

Хоча сам Трамп згадував, що звільнений Комі запевняв його у відсутності таких підозр в рамках справи щодо втручання Росії у вибори.

У ФБР не сказали, чи Трамп фігурує у розслідуванні справи щодо втручання Росії у вибори в США.

Виконуючий обов'язки директора ФБР Ендрю МакКабе відмовився відповідати на питання Комітету Сенату з питань розвідки про те, чи дійсно екс-директор бюро Джеймс Комі говорив президентупро відсутність будь-яких підозр щодо його співпраці з Росією.

Про це повідомляє Reuters, додаючи, що МакКабе постав перед Комітетом замість звільненого директора ФБР, чиє усунення з посади спричинило скандал у Вашингтоні.

Голова від республіканців у Комітеті Сенату з питань розвідки Річард Бурр запитав МакКабе, чи він хоч колись чув, як Комі говорив Трампу, що він - не суб'єкт розслідування. Тимчасовий очільник ФБР ухилився від відповіді, сказавши, що він не може коментувати розслідування, яке наразі триває.

У свою чергу, сам Дональд Трамп у листі, яким звільнив Комі, писав: "Хоча я дуже ціную, що ви повідомили мене у трьох окремих випадках, що я не під слідством, я все ж згоден з рішенням Департаменту юстиції, що ви не можете ефективно очолювати бюро".

Нагадаємо, що на відкритому слуханні голова ФБР підтвердив існування розслідування щодо зв'язку команди Трампа з Росією. При цьому він зауважив, що зазвичай бюро не підтверджує і не спростовує існування будь-яких розслідувань. Однак, в даному випадку робить виключення. Пізніше видання The Economist повідомило, що ФБР підозрювало екс-радника Трампа в роботі на Росію. Судові записи, які вже є у вільному доступі, свідчать, що людина, ідентифікована як Картер Пейдж, у Нью-Йорку в 2013 році контактувала з російським шпигуном, який видавав себе за дипломата. Сам Пейдж запевняє, що він обмінювався лише відкритими матеріалами.