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Тимчасовим повіреним у справах РФ при ООН призначений Петро Іллічов

24 лютого в 00:58

Обов'язки постпреда при ООН став виконувати його перший заступник.

Петр Ильичев 1
Іллічов тимчасово замінить Чуркіна
Перший заступник постійного представника Росії при ООН Петро Іллічов призначений тимчасовим повіреним у справах у зв'язку зі смертю посла Віталія Чуркіна, повідомили РІА Новини в російському постійному представництві.

Раніше колишній заступник генсека ООН Сергій Орджонікідзе у розмові з агентством висловив припущення, що після раптової смерті Чуркіна обов'язки постпреда виконуватиме його перший заступник, проте потім на цю посаду буде призначений, швидше за все, хтось інший.

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Нагадаємо, 20 лютого помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. У МЗС РФ не повідомили подробиць його смерті. За даними видання New York Post, у Чуркіна були проблеми з серцем.

За матеріалами: РИА Новости
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Теги посол ООН заступник Чуркін смерть Росія
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