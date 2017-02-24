Тимчасовим повіреним у справах РФ при ООН призначений Петро Іллічов

Обов'язки постпреда при ООН став виконувати його перший заступник.

Іллічов тимчасово замінить Чуркіна Віталія Чуркіна, повідомили РІА Новини в російському постійному представництві.

Раніше колишній заступник генсека ООН Сергій Орджонікідзе у розмові з агентством висловив припущення, що після раптової смерті Чуркіна обов'язки постпреда виконуватиме його перший заступник, проте потім на цю посаду буде призначений, швидше за все, хтось інший.

Нагадаємо, 20 лютого помер постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін. У МЗС РФ не повідомили подробиць його смерті. За даними видання New York Post, у Чуркіна були проблеми з серцем.