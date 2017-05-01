Тіллерсон зателефонував Лаврову напередодні нових переговорів в Астані

Під час телефонної бесіди політики уточнили графік зустрічей та обговорили "питання двосторонніх відносин".

Голови зовнішньополітичних відомств Росії та США обговорили ситуацію в Сирії Посольство США в РФ / Twitter

У понеділок, 1 травня, відбулася телефонна розмова між Державним секретарем США Рексом Тиллерсоном і очільником Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим. Розмова відбулася за ініціативою американської сторони, повідомили

В заяві російського МЗС наголошується, що під час телефонної розмови порушувалися "деякі питання двосторонньої сфери". Крім того, Держсекретар США і голова МЗС РФ уточнили графік майбутніх зустрічей. Зокрема, мова йде про бесіду під час майбутнього міністерського засідання Арктичної ради в американському Фербенксі 10 і 11 травня.

Також Лавров і Тіллерсон коротко обговорили майбутню зустріч з врегулювання конфлікту в Сирії, яка відбудеться в Астані 3-4 травня.

Нагадаємо, під час офіційного візиту до Москви 12 квітня Держсекретар США Рекс Тіллерсон зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним і головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Вони обговорили двосторонні відносини, а також питання міжнародної політики.

Зокрема, Тіллерсон заявив, що США наполягають на відсторонення від влади президента Сирії Башара Асада, а також на денуклеаризації Північної Кореї. Сторони домовилися координувати дії по боротьбі з ІДІЛ у Сирії, а також активізувати консультації з врегулювання конфлікту в Україні, ґрунтуючись на Мінських домовленостях.

У той самий час, Тіллерсон не піднімав у Кремлі питання зміни режиму санкцій проти РФ за збройну агресію проти України.