Топ Новини
<
>

Тіллерсон вказав на відсутність довіри між США та РФ

4 травня в 01:31

За словами держсекретаря, Росія "не дуже корисна" в Донбасі і Криму.

Рекс Тиллерсон1
Тіллерсон незадоволений станом американо-російських відносин
Bill Clark / CQ-Roll Call
Державний секретар США Рекс Тіллерсон у черговий раз заявив про критично низький рівень довіри між Росією і Сполученими Штатами.

За словами голови Держдепартаменту, довіра між країнами практично відсутня. Договір про контроль над озброєннями і ситуацію в Україні дипломат назвав сферами, в яких користі від Росії немає, передає "Радіо Свобода".

При цьому Тіллерсон вказав на необхідність продовження переговорного процесу між Вашингтоном і Кремлем для подолання протиріч.

"Нам потрібно працювати над довгим списком речей - він наших військових угод і ядерних домовленостей - до України, Криму та інших місць, де Росія є не надто корисною. Сподіваюся, що ми зможемо почати будувати новий шлях до співпраці. Не знаю, чи вдасться це, але ми спробуємо", - заявив Тіллерсон під час виступу в Держдепартаменті у середу, 3 травня.

Читайте також: Тіллерсон назвав Україну надійним партнером США в РБ ООН

Нагадаємо, під час офіційного візиту до Москви 12 квітня Держсекретар США Рекс Тіллерсон зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним і головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Вони обговорили двосторонні відносини, а також питання міжнародної політики. За результатами зустрічі глава Держдепартаменту заявив про низькому рівні довіри між США і РФ.

Зокрема, Тіллерсон заявив, що США наполягають на відсторонення від влади президента Сирії Башара Асада, а також на денуклеаризації Північної Кореї. Сторони домовилися координувати дії по боротьбі з ІДІЛ у Сирії, а також активізувати консультації з врегулювання конфлікту в Україні, ґрунтуючись на Мінських домовленостях.

У той самий час, Тіллерсон не піднімав у Кремлі питання зміни режиму санкцій проти РФ за збройну агресію проти України.

За матеріалами: Радіо Свобода
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.52
EUR 28.96
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...