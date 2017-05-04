Тіллерсон вказав на відсутність довіри між США та РФ

За словами держсекретаря, Росія "не дуже корисна" в Донбасі і Криму.

Тіллерсон незадоволений станом американо-російських відносин Bill Clark / CQ-Roll Call

Державний секретар СШАу черговий раз заявив про критично низький рівень довіри між Росією і Сполученими Штатами.

За словами голови Держдепартаменту, довіра між країнами практично відсутня. Договір про контроль над озброєннями і ситуацію в Україні дипломат назвав сферами, в яких користі від Росії немає, передає "Радіо Свобода".

При цьому Тіллерсон вказав на необхідність продовження переговорного процесу між Вашингтоном і Кремлем для подолання протиріч.

"Нам потрібно працювати над довгим списком речей - він наших військових угод і ядерних домовленостей - до України, Криму та інших місць, де Росія є не надто корисною. Сподіваюся, що ми зможемо почати будувати новий шлях до співпраці. Не знаю, чи вдасться це, але ми спробуємо", - заявив Тіллерсон під час виступу в Держдепартаменті у середу, 3 травня.

Нагадаємо, під час офіційного візиту до Москви 12 квітня Держсекретар США Рекс Тіллерсон зустрівся з російським президентом Володимиром Путіним і головою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Вони обговорили двосторонні відносини, а також питання міжнародної політики. За результатами зустрічі глава Держдепартаменту заявив про низькому рівні довіри між США і РФ.

Зокрема, Тіллерсон заявив, що США наполягають на відсторонення від влади президента Сирії Башара Асада, а також на денуклеаризації Північної Кореї. Сторони домовилися координувати дії по боротьбі з ІДІЛ у Сирії, а також активізувати консультації з врегулювання конфлікту в Україні, ґрунтуючись на Мінських домовленостях.

У той самий час, Тіллерсон не піднімав у Кремлі питання зміни режиму санкцій проти РФ за збройну агресію проти України.