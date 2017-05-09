Тіллерсон обговорить з Лавровим ситуацію в Донбасі

З питання Сирії дипломати мають намір обговорити зусилля по деескалації насильства, надання гуманітарної допомоги сирійському народові і створення умов для політичного врегулювання конфлікту.

Тіллерсон проведе зустріч з Лавровим U.S. Department of State/Flickr

Держсекретар США Рекс Тіллерсон завтра зустрінеться з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим, щоб обговорити ситуаціюі в Сирії, повідомили в прес-службі зовнішньополітичного відомства США.

"Державний секретар Рекс Тіллерсон зустрінеться з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у Вашингтоні в середу, 10 травня, щоб обговорити Україну, Сирію і двосторонні питання. По Україні сторони обговорять необхідність припинення насильства на сході України і вирішення конфлікту шляхом повного здійснення мінських угод", - йдеться в повідомленні.

Також, з питання Сирії секретар має намір обговорити зусилля по деескалації насильства, надання гуманітарної допомоги сирійському народові і створення умов для політичного врегулювання конфлікту.

Нагадаємо, раніше Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що введення миротворчої місії ООН в Донбас не передбачено Мінськими угодами, для цього потрібна згода бойовиків терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР". Лавров наголосив на тому, що в документах вказана лише Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ.

Раніше повідомлялось, що спостерігачі СММ ОБСЄ відновили патрулювання зони АТО 25 квітня після того, як 23 квітня автомобіль місії ОБСЄ підірвався на міні в районі села Пришиб в окупованій частині Луганської області. Внаслідок вибуху загинув спостерігач-громадянин США, двоє співробітників місії – громадяни Чехії і Німеччини – з пораненнями були доставлені у лікарню в окупованому Луганську.

Бойовики терористичної організації "ЛНР" одразу ж після інциденту звинуватили Збройні сили України в обстрілі патруля, однак незабаром визнали, що автомобіль підірвався на протитанковій міні.

У СЦКК відзначили, що в момент інциденту режиму припинення вогню дотримувалися як українські військовослужбовці, так і бойовики російсько-терористичних формувань.