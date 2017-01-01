Теракт в нічному клубі Стамбула, майже 40 людей загинули

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Серед загиблих - 16 іноземців.

В результаті нападу на нічний клуб у Стамбулі загинули щонайменше 39 людей Агентство Анадолу

В результаті нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу.

"Наші правоохоронці проводять спецоперацію. Ми сподіваємося, що ця людина скоро буде спіймана", - зазначив Сойлу.

Він також підкреслив, що серед загиблих - 16 іноземців. Зараз поліція веде пошуки нападника.

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху в Стамбулі біля стадіону "Бешикташ" загинули 15 поліцейських.

Як повідомлялося, біля стадіону Стамбулі стався потужний вибух, внаслідок якого постраждали десятки людей, передають турецькі ЗМІ та очевидці.

За даними поліції, вибух спричинила машина, яка стояла неподалік. Об'єктом вибуху були поліцейські. На відеокадрах з місця вибуху видно машини "швидкої допомоги" і поліція, а також загоряння біля стадіону.

Вибух стався через дві години після завершення футбольного матчу між провідними турецькими командами "Бешикташ" і "Бурсаспор". За даними місцевих ЗМІ, фанати до того часу вже розійшлися.