Телеканал CNN змоделював наслідки вбивства Трампа на інавгурації

На думку журналістів, у разі трагедії управління країною перейде до міністрів з адміністрації Обами.

CNN змоделював вбивство Трампа news.yahoo.com

Телеканал CNN показав репортаж про спадкування президентських повноважень у разі вбивства 20 січня Дональда Трампа та його оточення під час інавгурації.

На думку репортера Брайана Тодда, ситуація із спадкоємністю буде складною, оскільки до полудня п'ятниці міністри екс-президента Барака Обами вже складуть повноваження, тоді як міністри, висунуті Трампом, поки не затверджені сенатом. Тож опівдні 20 січня обов'язки держсекретаря почне тимчасово виконувати його заступник з політичних питань — Том Шеннон, представник адміністрації Обами.

"На інавгурації є дві лінії спадкоємства: одна — адміністрації Барака Обами, яка ще перебуває при владі, а інша не з'явиться доти, поки Дональд Трамп не буде введений на посаду, а сенат не затвердить його призначення", — заявив у коментарі телеканалу політолог Джон Форте.

За Конституцією США, якщо президент і віце-президент вбиті або недієздатними, їх замінює спікер палати представників, а за ним слід тимчасовий президент сенату. Якщо і з ними щось трапляється, обов'язки президента виконують міністри, починаючи з держсекретаря.

Нагадаємо, що інавгурація Дональда Трампа призначена на 20 січня. Понад 50 представників Демократичної партії планують бойкотувати церемонію інавгурації Трампа, що є безпрецедентним розколом у двопартійній системі традиції мирної передачі влади.