Тайвань боїться опинитися затиснутим між Китаєм і США - FT

В Тайбеї боїться, що Пекін буде "зганяти злість" на демократичному острові з кожним загостренням відносин з Вашингтоном.

Тайвань нервує через загострення відносин між Китаєм і США.

боїться опинитися між двох гігантів: США і Китаєм, - оскільки наступний президент Дональд Трамп обіцяє жорсткішу політику щодо Пекіну, який вже посилив демонстрацію м'язів у регіоні.

Як пише Financial Times, політики і аналітики на Тайвані переконані, що Пекін посилює тиск на демократичний острів через поведінку Трампа. В понеділок китайський військовий флот відправив єдиний свій авіаносець в акваторію поблизу Тайваню. А перед цим поблизу острова літав китайський бомбардувальник, здатний нести на ядерну зброю. Все це сталося після того, як китайські військові захопили американський безпілотник в Південно-Китайському морі.

Трамп також роздратував Пекін телефонною розмовою з президентом Тайваню Цай Інь-вен. Це перший такий контакт за кілька десятиліть. До того ж, республіканець поставив під сумнів політику "єдиного Китаю", на якій базуються американсько-китайські відносини.

"Китай не хоче втратити обличчя, тому він обрав Тайвань цапом-відбувайлом. Урок, який ми засвоїли, каже, що американська політика щодо Тайваню - це лише дії в межах американсько-китайської політики, тому нам треба бути дуже обережними, коли США обирає більш конфронтаційний чи більш дружній підхід до Китаю", - сказав виданню тайванський депутат від "Демократичної прогресивної партії" Ло Чі-чень.

Також вчора Китай заявив протест США у зв'язку з військовою співпрацею з Тайванем. У підписаному президентом Бараком Обамою військовому бюджеті говориться, що Пентагон "повинен реалізовувати програму військового обміну між США і Тайванем на високому рівні".