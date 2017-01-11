Світлана Алексієвич вийшла з Російського ПЕН-центру

Нобелівський лауреат з літератури залишила організацію в знак протесту після виключення Сергія Пархоменка.

У російському ПЕН-центрі не залишилося жодного нобелівського лауреата litcult.ru

Білоруська письменницявийшла з Російського ПЕН-центру в знак незгоди з діяльністю організації.

"Мене довго просили не йти, адже і так десятки гідних людей пішли: Улицька, Войнович, інші. Я залишалася, оскільки прогресивні люди сподівалися, що вдасться вистояти в цій боротьбі, що "темна" частина не переможе. Але не вдалося. І я не маю підстав більше брати участь в цій грі", - сказала Алексієвич.

Нобелівський лауреат прийняла рішення покинути Російський ПЕН-Центр у зв'язку з виключенням з організації письменника і журналіста Сергія Пархоменка, якого вигнали за підтримку українського режисера Олега Сенцова.

Після цього з Російського ПЕН-центру пішли Лев Рубінштейн, Олександр Ілічевський і Борис Акунін. Також раніше з Російського ПЕН-центру в знак незгоди з політикою керівництва вийшли такі відомі письменники, як Ігор Іртеньєв, Людмила Улицька, Віктор Шендерович, Володимир Войнович, Сергій Гандлевский, Дмитро Бавильский.