Світ не зможе обійтися без НАТО і ООН - експерти

На думку експертів, криза цих організацій на пряму пов'язана з проблемами в країнах-учасницях.

Якби ООН не було, світові довелося б його перевинайти.

Сьогодні ООН і НАТО переживають кризу, в ході якої звучать сумніви у їхній функціональності. Насправді ж проблема не в самих організаціях, а в їхніх країнах-учасницях.

Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав президент Міжнародної кризової групи (ICG) Жан-Маре Гуенно.

"Це частоково пов'язано з тим, що політики в цих країнах не впевнені насправді, за що вони стоять. І саме тому пропаганда така ефективна, як ми бачимо. Тому що політик, який не впевнений у своїх ідеалах і ідеях, дуже легко піддається впливу і навіюванню", - пояснив він.

З ним погодилася міністр оборони Нідерландів Жанін Хенніс-Плассхарт, яка додала, що без ООН чи ЄС світ став би більш нестабільним і небезпечним. Тому, на її думку, світовій спільноті потрібно попрацювати над тим, щоб зберегти і перезавантажити ці організації для підвищення їхньої ефективності.

У свою чергу, професор військових досліджень Королівського університету в Лондоні Лоренс Фрідман наголосив на важливості НАТО.

"Якби ООН не було, довелося б відтворити його в інших формах. Власне, як ООН була створена на заміну Ліги націй. Але якби не було НАТО, я не знаю, як би нам вдалося його замінити. Альянси можуть бути небезпечними, звісно. Але в даному випадку я не уявляю, як би ми могли об'єднати зусилля, поставши перед серйозною загрозою чи кризою", - сказав він.

Нагадаємо, що у Давосі триває Всесвітній економічний форум. Форум у Давосі прийме рекордну кількість учасників. Програма форуму отримала назву "Чуйне і відповідальне лідерство". В рамках її обговорення планується переосмислення глобальної кооперації, надання нового імпульсу світовій економіці, реформування капіталізму.

Україну офіційно на форумі представляють президент Петро Порошенко, міністр фінансів Олександр Данилюк, голова Нацбанку Валерія Гонтарєва.