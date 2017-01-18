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Світ не зможе обійтися без НАТО і ООН - експерти

18 січня в 13:22

На думку експертів, криза цих організацій на пряму пов'язана з проблемами в країнах-учасницях.

ООН
Якби ООН не було, світові довелося б його перевинайти.
 Сьогодні ООН і НАТО переживають кризу, в ході якої звучать сумніви у їхній функціональності. Насправді ж проблема не в самих організаціях, а в їхніх країнах-учасницях.

Про це на Всесвітньому економічному форумі в Давосі сказав президент Міжнародної кризової групи (ICG) Жан-Маре Гуенно.

"Це частоково пов'язано з тим, що політики в цих країнах не впевнені насправді, за що вони стоять. І саме тому пропаганда така ефективна, як ми бачимо. Тому що політик, який не впевнений у своїх ідеалах і ідеях, дуже легко піддається впливу і навіюванню", - пояснив він.

З ним погодилася міністр оборони Нідерландів Жанін Хенніс-Плассхарт, яка додала, що без ООН чи ЄС світ став би більш нестабільним і небезпечним. Тому, на її думку, світовій спільноті потрібно попрацювати над тим, щоб зберегти і перезавантажити ці організації для підвищення їхньої ефективності.

У свою чергу, професор військових досліджень Королівського університету в Лондоні Лоренс Фрідман наголосив на важливості НАТО.

"Якби ООН не було, довелося б відтворити його в інших формах. Власне, як ООН була створена на заміну Ліги націй. Але якби не було НАТО, я не знаю, як би нам вдалося його замінити. Альянси можуть бути небезпечними, звісно. Але в даному випадку я не уявляю, як би ми могли об'єднати зусилля, поставши перед серйозною загрозою чи кризою", - сказав він.

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Нагадаємо, що у Давосі триває Всесвітній економічний форум. Форум у Давосі прийме рекордну кількість учасників. Програма форуму отримала назву "Чуйне і відповідальне лідерство". В рамках її обговорення планується переосмислення глобальної кооперації, надання нового імпульсу світовій економіці, реформування капіталізму. 

Україну офіційно на форумі представляють президент Петро Порошенко, міністр фінансів Олександр Данилюк, голова Нацбанку Валерія Гонтарєва.

За матеріалами: DT.UA
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Теги ООН криза НАТО
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