Свідок катастрофи російського Ту-154 розповів подробиці про падіння літака – Ъ

Свідком став російський прикордонник, який був на чергуванні на катері в морі неподалік від Сочі.

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Слідство у справі про катастрофу літака Ту-154 російського Міноборони, який впав у Чорне море, знайшло очевидців події. Суть свідчень одного з них стала відома журналістам.

За даними джерел російського видання "КоммерсантЪ", свідком став прикордонник, який у момент падіння літака перебував на катері в Чорному морі, неподалік від Сочі.

За словами прикордонника, літак, що вилетів з аеропорту Адлер, замість того щоб набрати висоту, став швидко знижуватися до поверхні моря, ніби збирався вчинити на неї посадку. "Свідок зазначив, що навіть для посадки положення літака у просторі здалося йому дивним. Нібито Ту-154 йшов на невеликій швидкості з неприродно задертим догори носом. Очевидець, за словами джерела, навіть порівняв положення літака в цей момент з мотоциклом, поставленим його водієм на заднє колесо. Ще через мить, за його словами, літак зачепив поверхню моря хвостом, який відвалився при ударі, впав у хвилі і швидко затонув" - пише "Комерсант".

Повідомляється, що за даними фахівців, ситуація, описана очевидцем, могла відбутися "в першу чергу з-за помилкових дій пілотів, які спробували занадто енергійно підняти машину вгору. Таким чином, ймовірно, літак був виведений на закритичні кути атаки, що призвело до втрати швидкості і підйомної сили на крилах і зниження Ту-154 до поверхні моря".

Всі основні факти про авіакатастрофу читайте в матеріалі "Катастрофа російського Ту-154: головне".