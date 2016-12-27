Суд заборонив ЗМІ висвітлювати деталі розслідування вбивства російського посла в Туреччині

На вимогу прокуратури суд засекретив частину інформації про вбивство Карлова.

Суд заборонив публікувати деякі дані про вбивство посла Росії в Туреччині

Рішення було прийнято у відповідь на запит прокуратури Анкари, повідомило агентство Anadolu з посиланням на джерело в суді, пише російське агентство ТАСС. Так, тепер заборонено поширення відеозаписів з місця злочину, а також дані про підозрюваних, імовірно пов'язаних з убивцею. Заборона буде діяти до завершення розслідування.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що поліцейський Мевлют Мерт Алтинташ, який застрелив російського посла Андрія Карлова, був послідовником проповідника Фетхуллаха Гюлена.

Раніше російські ЗМІ повідомили, що відповідальність за вбивство Карлова взяла на себе організація "Джейш аль-Фатх", однак її представники спростували цю інформацію. Тим часом, турецькі медіа вже написали, що за вбивством російського посла варто Фетхуллах Гюлен – який мешкає в США турецький ісламський проповідник, якого влада звинувачує в організації держперевороту. Його екстрадицію Анкара безуспішно домагається протягом півроку.

На відкритті художньої виставки в Анкарі у понеділок, 19 грудня, 22-річний співробітник поліцейського спецназу Мевлют Мерт Алтинаш застрелив російського посла в Туреччині Андрія Карлова. Нападник був одягнений у костюм охоронця галереї. Під час стрілянини нападник вигукував: "Це помста за Алеппо. Ми вмираємо там, ти помреш тут". Алтынаш вбив Карлова кількома пострілами з пістолета. В результаті атаки постраждали ще дві людини. Нападник був знищений турецьким спецназом.

Вбивство російського посла сталося через кілька днів після протестів турецьких громадян, які обурювалися з приводу підтримки Росією президента Сирії Башара Асада і з-за російських бомбардувань Алеппо, найбільшому місті Сирії.

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