Суд заблокував відставку президента Венесуели Мадуро

Суд визнав неконституційним рішення парламенту про відставку президента.

Суд вирішив, що Мадуро може залишитися на посаді президента

Верховний суд Венесуели заблокував прийняте 9 січня рішення парламенту країни визнати президента Венесуели Ніколаса Мадуро таким, що залишив свою посаду. Суд визнав таке рішення парламенту неконституційним і таким, що виходить за рамки повноважень.

Зокрема, в суді заявили, що члени парламенту не мають права "закликати або вчиняти дії, що порушують громадський порядок, підбурюють проти влади і державних органів, а також інші дії, за межами конституції і правового правопорядку", йдеться в повідомленні венесуельського телеканалу TeleSur, повідомляє "112.ua".

Як повідомлялося, не дивлячись на контроль опозицією більшості парламенту, нинішня влада контролює Верховний суд країни, який зриває будь-які законодавчі ініціативи парламенту.

Депутати Національної асамблеї вже безуспішно намагалися почати стосовно президента судовий процес, а також оголошували дії Мадуро державним переворотом.

Венесуела переживає найбільш тяжку економічну кризу. В країні відбуваються регулярні відключення води і світла, не вистачає продуктів харчування та ліків. МВФ оцінює річну інфляцію в країні до 500%, називаючи її найбільшою у світі.

Проте сам президент каже, що його уряд є жертвою економічної війни, яку великий бізнес веде проти його лівої адміністрації.