Суд заблокував відставку президента Венесуели Мадуро

Суд визнав неконституційним рішення парламенту про відставку президента.
Зокрема, в суді заявили, що члени парламенту не мають права "закликати або вчиняти дії, що порушують громадський порядок, підбурюють проти влади і державних органів, а також інші дії, за межами конституції і правового правопорядку", йдеться в повідомленні венесуельського телеканалу TeleSur, повідомляє "112.ua".
Як повідомлялося, не дивлячись на контроль опозицією більшості парламенту, нинішня влада контролює Верховний суд країни, який зриває будь-які законодавчі ініціативи парламенту.
Депутати Національної асамблеї вже безуспішно намагалися почати стосовно президента судовий процес, а також оголошували дії Мадуро державним переворотом.
Венесуела переживає найбільш тяжку економічну кризу. В країні відбуваються регулярні відключення води і світла, не вистачає продуктів харчування та ліків. МВФ оцінює річну інфляцію в країні до 500%, називаючи її найбільшою у світі.
Проте сам президент каже, що його уряд є жертвою економічної війни, яку великий бізнес веде проти його лівої адміністрації.112 Україна