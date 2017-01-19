Суд Південної Кореї відмовився заарештовувати голову Samsung

Лі Чже Ієна підозрюють у причетності до корупційного скандалу навколо президента країни Пак Кин Хе.

Суд Південної Кореї відхилив запит на арешт глави Samsung

Його звинувачують у хабарництві в рамках справи про розслідування

навколо тимчасово відстороненим від влади президента країни Пак Кин Хе.

Суд Південної Кореї відхилив запит на арешт віце-президента компанії Samsung Лі Чже Ієна.

Суддя прийшов до висновку, що достатніх підстав для арешту 48-річного Лі Чже Ієна - фактичного глави компанії Samsung - ні.

Тим не менш, на думку слідства, компанія за особистим розпорядженням Лі Чже Ієна незаконно перераховувала великі суми на рахунки фондів, підконтрольних близькій подрузі президента Чхве Сун Сіль.

Президент Пак Кин Хе була тимчасово відсторонена від посади після того, як 9 грудня парламент проголосував за імпічмент. Він також заявила, що готова добровільно залишити посаду, коли для цього будуть створені необхідні політичні умови. Виконуючим обов'язки лідера країни став прем'єр-міністр Хван Ге Ан.

Пак Кин Хе опинилася в центрі великого скандалу кілька місяців тому. За даними слідства, президент перебувала під сильним впливом своєї подруги Цой Сун Силь, яка, не займаючи офіційної посади при главі держави, правила її тексти промов, мала доступ до секретних документів і отримувала мільйони доларів на діяльність некомерційних організацій, які витрачала на особисте збагачення. Сама Цой Сун Силь зараз перебуває під арештом. Незважаючи на те, що Пак Кин Хе неодноразово приносила вибачення, рейтинг президента серед виборців, згідно з опитуваннями, не перевищує 5%.

Детальніше про політичну кризу в Південній Кореї читайте у статті Віктора Каспрука "Приведуть протести в Південній Кореї до "Паккинхегейту"?" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".