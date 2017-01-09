Страйк працівників метро в Лондоні став причиною транспортного колапсу

Більшу частину центральних станцій метро закрили на 24 години.
Увечері в Лондоні 8 січня працівники метрополітену почали добовий страйк. Співробітники підземки протестують проти скорочення робочих місць і закриття квиткових кас в рамках програми модернізації.
В компанії Transport for London, повідомляють, що функціонує 60 відсотків станцій. Однак, за повідомленнями британських ЗМІ, більшість центральних станцій метро закриті, що стало причиною транспортного колапсу. У британській столиці на дорогах великі пробки, на автобусних зупинках натовпу людей.
#ClaphamJunction station has been evacuated due to overcrowding during the #Tubestrike in #London https://t.co/hKmUYujTrQ— Sky News (@SkyNews) 9 января 2017 г.
As I battle the crowds today, I'm currently plotting my escape from London. This ISN'T living. #TubeStrike pic.twitter.com/dd41CtLgRb— Benevolent Fool (@benevolentfool) 9 января 2017 г.
standard.co.uk
Long queue for buses at Victoria station #TubeStrike @BBCLondonNews pic.twitter.com/FZwA3Jtohv— Sonja Jessup (@sonjawithaj1) 9 января 2017 г.