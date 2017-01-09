Топ Новини
<
>

Страйк працівників метро в Лондоні став причиною транспортного колапсу

9 січня в 17:24

Більшу частину центральних станцій метро закрили на 24 години.

< >
ст_7 < >
Вулиці Лондона Фото standard.co.uk

Увечері в Лондоні 8 січня працівники метрополітену почали добовий страйк. Співробітники підземки протестують проти скорочення робочих місць і закриття квиткових кас в рамках програми модернізації.

В компанії Transport for London, повідомляють, що функціонує 60 відсотків станцій. Однак, за повідомленнями британських ЗМІ, більшість центральних станцій метро закриті, що стало причиною транспортного колапсу. У британській столиці на дорогах великі пробки, на автобусних зупинках натовпу людей.

За матеріалами: standard.co.uk
Читайте також
Теги метро страйк Британія Лондон
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Останні новини