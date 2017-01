Страйк працівників метро в Лондоні став причиною транспортного колапсу

Увечері в Лондоні 8 січня працівники метрополітену почали добовий страйк. Співробітники підземки протестують проти скорочення робочих місць і закриття квиткових кас в рамках програми модернізації.

В компанії Transport for London, повідомляють, що функціонує 60 відсотків станцій. Однак, за повідомленнями британських ЗМІ, більшість центральних станцій метро закриті, що стало причиною транспортного колапсу. У британській столиці на дорогах великі пробки, на автобусних зупинках натовпу людей.

#ClaphamJunction station has been evacuated due to overcrowding during the #Tubestrike in #London https://t.co/hKmUYujTrQ