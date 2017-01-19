Столтенбрег заявив про зростання кібератак на інтернет-ресурси НАТО

В середньому відбувається 500 таких атак на місяць, що на 60% більше показника 2015 року.

Генеральний секретар НАТО розповів про часті кібератаки і способи боротьби з ними

Генеральний секретар НАТОповідомив про те, що кількість кібератак, скоєних на мережі альянсу, за останній рік зросла на 60%, пише Die Welt

За словами Столтенберга, у 2016 році відбувалося близько 500 таких кібератак на місяць. Притому найбільші з них спонсорувалися урядами різних країн.

"Минулого року ми мали в середньому 500 кібератак на місяць, які вимагали активної реакції з боку наших експертів. Це на 60 % більше, порівняно з 2015 роком. Більшість цих атак спонсорувалося не приватними особами", - зазначив генеральний секретар НАТО.

Йенс Столтенберг висловив стурбованість зростанням кількості кібератак і повідомив про необхідність посилення заходів, що вживаються НАТО для боротьби з ними.

"Вони можуть шкодити обороноздатності НАТО і негативно впливати на роботу збройних сил. Всі військові дії на даний час базуються на передачі даних. Якщо обмін даними порушується, можуть виникнути великі труднощі", – підкреслив Столтенберг.

Кібератаки несуть велику загрозу інфраструктурам різних країн світу. Так, вони можуть порушити функціонування систем енергозабезпечення або медичного обслуговування, вважає головава альянсу.

Він також підкреслив той факт, що у випадку масштабних кібератак може бути застосована п'ята стаття статуту НАТО, згідно з якою всі країни-члени альянсу повинні допомогти постраждалій стороні.

Йенс Столтенберг також повідомив про можливі хакерські атаки під час виборчих кампаній у різних країнах світу.

"В НАТО надходять повідомлення від різних урядів держав-членів, які побоюються втручання хакерів у національну виборчу боротьбу. Таким чином вони можуть підірвати демократію", - додав він.

Генеральний секретар НАТО також допустив можливість використання кризових команд, які могли б допомогти в захисті комп'ютерних мереж членів альянсу.

Нагадаємо, в лютому 2016 року НАТО і ЄС підписали угоду про посилення співпраці в кіберзахисті. В рамках угоди дві створені команди повинні будуть діяти в надзвичайних умовах і матимуть структуровану основу для обміну інформацією і досвідом протидії гібридній загрозі.