Столтенберг заперечив будь-які домовленості щодо втручання НАТО у конфлікт Північної Кореї і США

Генеральний секретар Альянсу також нагадав, що НАТО засуджує регулярні порушення Пхеньяном резолюцій Радбезу ООН.

НАТО спостерігатиме за конфліктом США та КНДР остронь

НАТО не втручатиметься у можливий конфлікт між США та КНДР, повідомивЙенс Столтенберг в інтерв'ю німецькому виданню Welt am Sonntag.

"Минулого тижня я провів чотири години у Білому домі й можу запевнити, що не було жодних дебатів про роль НАТО щодо Північної Кореї", - розповів журналістам генсек НАТО.

Незважаючи на політику невтручання, Столтенберг закинув керівництву КНДР дестабілізацію всього регіону. Генеральній секретар Альянсу наголосив на тому, що НАТО засуджує регулярні порушення країною резолюцій Ради Безпеки ООН щодо ядерної та ракетної програм Пхеньяну.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп не виключив ймовірність серйозного конфлікту з КНДР, однак висловив надію на мирне вирішення кризи.

Нагадаємо, вранці 29 квітня в КНДР відбулися невдалі випробування балістичної ракети. Проте на невдалий пуск вже відреагував президент США Дональд Трамп. "Північна Корея не поважає прагнення Китаю і його шановного президента, здійснивши сьогодні запуск ракети, хай і невдалий. Погано", - написав Трамп на своїй сторінці в Twitter.

США, в свою чергу, відправили до берегів КНДР ударну групу флоту на чолі з авіаносцем "Карл Вінсон". У Пхеньяні заявили про готовність потопити американський корабель. Авіаносна група ВМС США 29 квітня пройшла Корейську протоку і увійшла в акваторію Японського моря. Крім атомного авіаносця "Карл Вінсон" в Японському морі також перебуватимуть авіаносці "Рональд Рейган"і "Німіц".

Як повідомлялося, адміністрація президента США Дональда Трампа обмірковує розширення політичного та економічного тиску на Північну Корею.