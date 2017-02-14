Стамбульський терорист попросив засудити його до смертної кари

Терорист повідомив, що атака в новорічну ніч була помстою християнам.

Стамбульський терорист просить смертну кару

Затриманий в Стамбулі за скоєнняузбек Абдулкадир Машарипов заявив, що "було б добре, якщо б йому присудили смертну кару".

Терорист повідомив, що метою його атаки в нічному клубі Reіna в Стамбулі були християни, пише турецьке видання Hurriyet Daily News.

"Я хотів вчинити напад на християн для того, щоб помститися за їх діяння, вчинені у всьому світі. Моєю метою було вбивство християн. Абу-Шихад, який знаходиться в Сирії, сказав мені здійснити атаку в районі Таксим, заявляючи, що "християни" збираються в районі Таксім", - розповів нападник.

Він також повідомив, що в ході теракту хотів загинути сам.

"Коли у мене скінчилися патрони, я кинув дві світлошумові гранати. Третю я поклав поруч зі своїм обличчям, щоб покінчити життя самогубством, але я не помер. Я вижив, але я увійшов в клуб Reina, щоб померти", - сказав він.

Внаслідок нападу на нічний клуб Reіna в Стамбулі 1 січня щонайменше 39 людей загинули і 69 отримали поранення.

Відповідальність за вчинення теракту взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".