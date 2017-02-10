Стали відомі подробиці телефонної розмови Трампа і Путіна

Трамп розкритикував ядерний договір з РФ, підписаний Бараком Обамою.

Трамп поговорив з Путіним про ядерну зброю

Під час телефонної розмови Трамп і Путін обговорили продовження договору про Стратегічні наступальні озброєння (СНО), так званий СНО-ІІІ, повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Під час розмови Путін запропонував продовжити договір від 2010 року ще на 5 років. Трамп на час перервав розмову для консультацій з помічниками, у яких уточнив, про який договір йдеться. Після чого повернувся до розмови і заявив, що цей договір, підписаний попереднім президентом Обамою, є невигідним для США і потребує перегляду.

Раніше Трамп стверджував, що Обама вчинив неправильно, підписавши договір, оскільки він дозволяє Росії продовжувати проводити ядерні боєголовки, тоді як Сполучені Штати не могли цього робити.

За даними видання, телефонний дзвінок з Путіним додав побоювань, що Трамп належним чином не готується до розмови з іноземними лідерами.

Як правило, перед телефонним дзвінком з іноземними лідерами, президент отримує письмовий поглиблений інформаційний документ, підготовлений співробітниками Ради національної безпеки після консультацій з відповідними установами, в тому числі Держдепом, Пентагоном та розвідувальними службами. Перед самим викликом президент зазвичай отримує усний "попередній брифінг" від свого радника з національної безпеки.

За даними джерела, Трамп не робив брифінгу з експертами з Росії, а також зі спецслужбами з приводу телефонної розмови.

Як повідомлялося, 28 січня президенти Росії Володимир Путін і США Дональд Трамп під час телефонної розмови висловилися за об'єднання зусиль у боротьбі з головною загрозою – міжнародним тероризмом, повідомили в МЗС РФ.