США збираються виділити на допомогу Україні не менше 560 мільйонів доларів

Така сума вказана в законі, який представлений у Конгресі.
5 травня цей закон повинні будуть розглянути Конгрес і Сенат, а пізніше його повинен підписати президент США.міжнародно-технічної допомоги від уряду Сполучених Штатів Америки.
Засоби військової радіозв'язку різних типів виробництва компанії HARRIS вартістю понад 21 млн доларів отримали представники Західного, Північного, Південного, Східного, Азово-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України та представники Головного центру зв'язку, автоматизації та захисту інформації.
У грудні 2016 рокоу міністр оборони Степан Полторак повідомив, що Україна закупила в країнах Європи станції радіоелектронної боротьби і проводить їх приймання.
У жовтні 2016 року державна фірма "Укрінмаш", що входить до складу ДК "Укроборонпром" і турецька компанія Havelsan Hava Elektronik Sanayi підписали угоду про співпрацю у виробництві пасивної радіолокаційної станції на потужностях підприємств "Укроборонпрому".DT.UA