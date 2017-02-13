США запустили російськомовний телканал для боротьби з пропагандою Росії - WP

Видання нагадує, що росіяни здебільшого отримують новини саме через телебачення, яке контролює влада.

США запустили новий телеканал російською мовою. Flickr/fotografocualquiera

Неймовірним аспектом глобальних конфліктів сьогодні стало використання "м'якої" сили:, новин, соціальних мереж, кібернетичного втручання, обману, витоку конфліденційних даних і інших методів для впливу на уми і серця, щоб отримати перевагу над суперником.

Електронна ера серйозно посилила важливість використання цих технік, а Росія продемонструвала свою "чорну майстерність" у їх використанні, особливо після вторгнення в Україну три роки тому.

Про це в редакційній статті пише продемократичне американське видання Washington Post, задаючи питання, як Захід повинен відповісти на цей новий виклик. І як вільним і відкритим суспільствам впоратися з пропагандою авторитарних режимів? Чи варто Америці почати поводитися так само, або ж вільним суспільствам варто просто сподіватися, що їхні ЗМІ впораються із загрозою і стануть міцною перешкодою для хвилі обману?

Видання зауважиє, що минулого тижня США фактично зробили важливий крок у вирішенні цієї проблеми. Телеканал "Настоящее время" став результатом спільної роботи Radio Free Europe Radio Liberty і Voice of America. Це цілодобовий російськомовний телеканал зі штаб-квартирою у Празі, націлений довести інформацію до аудиторії в Росії та інших країнах колишнього СРСР. Телеканал декларує, що збирається подавати "чесні і точні репортажі, які будуть реальною перевіркою дезінформації, яка рухає конфлікти в регіоні". Іншими словами, це спроба говорити прямо в країнах, в яких все ще існує державна пропаганда в якійсь формі.

Видання нагадує, що росіяни більшість новин дізнаються від телебачення, яке контролює влада. Однак росіяни зможуть дивитися контент "Настоящего времени" в соціальних мережах, на сайті каналу, а також по супутниковому телебаченню. За межами Росії на просторі від Балтії до Центральної Азії живуть мільйони глядачів, у яких до цього часу не було російськомовної альтернативи російським телеканалам під контролем Кремля. І їм теж може сподобатися поява нового телеканалу.

Voice of America і Radio Free Europe, які стоять за "Настаящим временем", фінансуються урядом США. Washington Post запевняє, що попри це, працівники обох видань не хочуть бути пропагандистськими інструментами влади.

На думку американської газети, успіх нового російськомовного телеканалу буде залежати від того, чи повірить йому аудиторія, яку тривалий час "годували антиамериканізмом".

"Достукатися до цих глядачів достойна мета, хоча добитися її буде не просто", - йдеться в статті.

Продемократична газета припускає, що у президента Дональда Трампа може з'явитися спокуса використати "Настоящее время" для перетворення телеканалу на власну пропагнадистську машину. Тому йому краще "триматися подалі" від каналу, якщо він хоче допомогти.

Адже ідея полягає не в тому, щоб повторити добре профінансовані джерела російської дезінформації, такі як RT і Sputnik. Тривалий час Конгрес вимагав більш рішучу вільповідь на російську інформаційну війну. І це перша спроба, використовуючи справжні новини, щоб "відобразити найвищі і найкращі цінності нашого відкритого суспільства". Конгресу варто простежити, щоб проект був добре профінансованим і не мав політичних перешкод.

Тим часом, ЄС посилює боротьбу проти пропаганди Росії. Перед виборами в Німеччині, Франції і Нідерландах європейська група East Stratcom, яка намагається розвінчувати вигадки російської пропаганди, а також вивчає спроби Росії впливати на результати виборів за допомогою дезінформації, отримала додаткові 800 тисяч євро фінансування.

Раніше видання New York Times писало, що російські "тролі" атакують Фінляндію, намагаючись утримати її подалі від НАТО.

"Тролі наповнюють інформаційний простір такою великою кількістю теорій змов, що навіть притомні розумні люди божеволіють", - каже дослідник організації "Фінські сили оборони" Сара Янтунен.