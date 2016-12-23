США закликали Росію негайно скасувати закон про іноземних агентів

У Держдепі вважають, що закон порушує права людини.

Росію закликають скасувати закон про іноземних агентів radiosvoboda.org/

Державний департамент США оприлюднив свою заяву до російської влади, в якій закликав скасувати нещодавно запроваджений закон про іноземних агентів, як такий, що порушує права людини.

"Росія досягла плачевного результату, коли внесла 150 неурядових організацій до списку так званих іноземних агентів ", - наголошується в поширеному документі.

У Держдепі підкреслили, що використання терміну "іноземний агент" в Росії представляє собою припущення, що ці організації є зрадниками.

"Насправді, згідно з цим законодавством Росія переслідує організації, які присвячують себе такої діяльності як боротьба з тортурами, запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу і навіть захист мігруючих птахів", - зазначили в дипломатичному відомстві США.