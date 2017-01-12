США ввели санкції проти режиму Асада за застосування хімзброї

Мінфін США включив до санкційних списків високопосадовців сирійського режиму й урядові силові органи.

Розслідування ООН свідчить про систематичне застосування військами Асада зброї масового ураження newtortuga.com

Міністерство фінансів США в четвер, 12 січня, повідомило про введення нового пакета санкцій проти режиму сирійського президента Башара Асада за використанняпроти цивільного населення.

В офіційній заяві Мінфіну зазначено, що санкції пов'язані з промисловим виробництвом хлорина, що урядові війська використовували проти власних громадян.

Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США прийняло ці заходи після висновків Організації забороні хімічної зброї при ООН.

Голова фінансової розвідки США Адам Шубін назвав використання Асадом хімічної зброї "мерзенним актом" і порушенням Конвенції про заборону хімічної зброї та Резолюції 2118 Ради Безпеки ООН.

Фінрозвідка включила до санкційних списків 18 високопосадовців режиму Асада, а також урядові силові структури: військово-повітряні сили, сили протиповітряної оборони, військовий флот, армію та республіканську гвардію Асада.

Нагадаємо, у серпні 2016 року правозахисники повідомили про 136 випадків застосування хімічної зброї військами Башара Асада в Сирії. У грудні були зафіксовані випадки застосування хімічної зброї в районі Пальміри.

Режим Асада і Кремль заперечують використання хімічної зброї. Але розслідування, проведене ООН, показало, що хімічна зброя використовувалося і військами Асада, і бойовиками ІДІЛ. Дамаск назвав результати розслідування "помилковими". Росія також відмовилася їх визнавати.