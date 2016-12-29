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США ввели нові санкції проти Росії за кібератаки

29 грудня в 21:16

У санкційний список включені ФСБ і ГРУ.

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Мінфін США включив до санкційного списку ГРУ та ФСБ
Primakov / Depositphotos
Міністерство фінансів США повідомило про введення санкцій проти Російської Федерації за організацію кібератак і втручання у вибори президента Сполучених Штатів.

Указ, підписаний президентом США Бараком Обамою, опублікований на офіційному сайті відомства.

До санкційного список Мінфіну включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Під санкції також потрапили начальник ГРУ Ігор Коробов і його заступники Володимир Алексєєв, Сергій Гізунов та Ігор Костюков.

Раніше про наміри Вашингтона ввести санкції проти РФ за кібератаки повідомляли видання The Washington Post, CNN та Reuters.

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Президент США Барак Обама зажадав від розвідувального співтовариства надати йому детальний звіт про російські кібератаки, націлені на втручання у хід виборчої кампанії 2016 року.

Обама наполіг на наданні йому звіту до того, як він покине овальний кабінет.

Нагадаємо, в середині червня російські хакери зламали базу даних Демократичної партії США. Вони отримали доступ до бази даних, зібраної на кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа, а також змогли прочитати всі електронні листи і трафік чатів комітету. При цьому кіберзлочинці не отримали доступу до фінансової інформації або особистої інформації спонсорів партії.

За даними ЗМІ, також піддалися атакам комп'ютери і мережі інших американських політичних організацій, а також основних претендентів на пост президента США Гілларі Клінтон і Дональда Трампа.

7 жовтня Міністерство внутрішньої безпеки та Управління національної розвідки США звинуватили Росію в організації скоординованих кібератак з метою вплинути на виборчий процес у США.

15 жовтня віце-президент США Джозеф Байден повідомив про готовність Вашингтона вжити заходів проти Росії у зв'язку з тим, що, як стверджують американські офіційні особи, пов'язані з РФ хакери втручалася у президентські вибори в США.

За матеріалами: DT.UA
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Теги санкції США РФ кібератаки хакери вибори Обама
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