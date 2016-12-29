США ввели нові санкції проти Росії за кібератаки

У санкційний список включені ФСБ і ГРУ.

Мінфін США включив до санкційного списку ГРУ та ФСБ Primakov / Depositphotos

Міністерство фінансів США повідомило про введенняі втручання у вибори президента Сполучених Штатів.

Указ, підписаний президентом США Бараком Обамою, опублікований на офіційному сайті відомства.

До санкційного список Мінфіну включили шість фізичних осіб і п'ять організацій, включаючи Федеральну службу безпеки РФ і Головне розвідувальне управління Генштабу Міноборони Росії.

Під санкції також потрапили начальник ГРУ Ігор Коробов і його заступники Володимир Алексєєв, Сергій Гізунов та Ігор Костюков.

Раніше про наміри Вашингтона ввести санкції проти РФ за кібератаки повідомляли видання The Washington Post, CNN та Reuters.

Президент США Барак Обама зажадав від розвідувального співтовариства надати йому детальний звіт про російські кібератаки, націлені на втручання у хід виборчої кампанії 2016 року.

Обама наполіг на наданні йому звіту до того, як він покине овальний кабінет.

Нагадаємо, в середині червня російські хакери зламали базу даних Демократичної партії США. Вони отримали доступ до бази даних, зібраної на кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа, а також змогли прочитати всі електронні листи і трафік чатів комітету. При цьому кіберзлочинці не отримали доступу до фінансової інформації або особистої інформації спонсорів партії.

За даними ЗМІ, також піддалися атакам комп'ютери і мережі інших американських політичних організацій, а також основних претендентів на пост президента США Гілларі Клінтон і Дональда Трампа.

7 жовтня Міністерство внутрішньої безпеки та Управління національної розвідки США звинуватили Росію в організації скоординованих кібератак з метою вплинути на виборчий процес у США.

15 жовтня віце-президент США Джозеф Байден повідомив про готовність Вашингтона вжити заходів проти Росії у зв'язку з тим, що, як стверджують американські офіційні особи, пов'язані з РФ хакери втручалася у президентські вибори в США.