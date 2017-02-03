США ввели додаткові санкції проти Ірану після випробування балістичної ракети

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

Іран провів випробування балістичної ракети середнього радіусу дії. Відповідь послідувала дуже швидко.

Трамп посилив санкції проти Ірану whitehouse.gov

США ввели додаткові обмежувальні заходи щодо

Як повідомляється на сайті Мінфіну США, в санкційний список потрапили 13 фізичних осіб і 12 компаній.

В документі йдеться, що санкції введені в рамках боротьби з тероризмом та "за порушення режиму нерозповсюдження".

Президент США Дональд Трамп напередодні не виключив військового вирішення іранської проблеми. Відповідаючи на питання журналіста, чи можлива військова відповідь на дії Ірану, президент США сказав: "Нічого не виключається".

Раніше повідомлялося, що 29 січня США зафіксували випробування Іраном балістичної ракети середнього радіусу дії. Іран провів випробування балістичної ракети вперше за час перебування Дональда Трампа у якості президента США. У своїй передвиборчій кампанії американський президент не раз критично висловлювався з приводу ядерної угоди з Іраном.