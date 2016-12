США введуть санкції проти Росії за кібератаки у четвер – CNN

Адміністрація президента США Барака Обами готується ввести новий пакет санкцій проти РФ за кібератаки і

Санкції можуть бути введені у четвер, 29 грудня, повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в урядових колах.

Співрозмовники видання, обізнані із планами Білого дому, повідомили, що планується розширення вже діючих санкцій, а також запровадження заходів на дипломатичному рівні, які адміністрація вважатиме пропорційною відповіддю на хакерські атаки Кремля. Крім того, Вашингтон збирається вдатися до деяких секретним заходів.

Білий дім також планує вказати на осіб, причетних до кампанії дезінформації, в рамках якої інформація, викрадена у Демократичної партії, була використана проти Гілларі Клінтон.

