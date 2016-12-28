США введуть санкції проти Росії за кібератаки у четвер – CNN

Вашингтон готовий вдатися до дипломатичних обмежень, а також вжити секретні заходи.

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Адміністрація президента США Барака Обами готується ввести новий пакет санкцій проти РФ за кібератаки і

Санкції можуть бути введені у четвер, 29 грудня, повідомляє CNN з посиланням на власні джерела в урядових колах.

Співрозмовники видання, обізнані із планами Білого дому, повідомили, що планується розширення вже діючих санкцій, а також запровадження заходів на дипломатичному рівні, які адміністрація вважатиме пропорційною відповіддю на хакерські атаки Кремля. Крім того, Вашингтон збирається вдатися до деяких секретним заходів.

Білий дім також планує вказати на осіб, причетних до кампанії дезінформації, в рамках якої інформація, викрадена у Демократичної партії, була використана проти Гілларі Клінтон.

Officials: Obama administration to announce a series of retaliation measures vs. Russia for meddling in US elections https://t.co/N3b1e9p98H pic.twitter.com/Fhd318umUo — CNN (@CNN) 28 грудня 2016 р.

Раніше про наміри Вашингтона ввести санкції проти РФ за кібератаки повідомляло видання The Washington Post. Пізніше цю інформацію підтвердили сенатори Джон МакКейн і Ліндсі Грем.

Раніше повідомлялося, що президент США Барак Обама зажадав від розвідувального співтовариства надати йому детальний звіт про російські кібератаки, націлені на втручання у хід виборчої кампанії 2016 року.

Обама наполіг на наданні йому звіту до того, як він покине овальний кабінет.

Нагадаємо, в середині червня російські хакери зламали базу даних Демократичної партії США. Вони отримали доступ до бази даних, зібраної на кандидата на посаду президента США від Республіканської партії Дональда Трампа, а також змогли прочитати всі електронні листи і трафік чатів комітету. При цьому кіберзлочинці не отримали доступу до фінансової інформації або особистої інформації спонсорів партії.

За даними ЗМІ, також піддалися атакам комп'ютери і мережі інших американських політичних організацій, а також основних претендентів на пост президента США Гілларі Клінтон і Дональда Трампа.

7 жовтня Міністерство внутрішньої безпеки та Управління національної розвідки США звинуватили Росію в організації скоординованих кібератак з метою вплинути на виборчий процес у США.

15 жовтня віце-президент США Джозеф Байден повідомив про готовність Вашингтона вжити заходів проти Росії у зв'язку з тим, що, як стверджують американські офіційні особи, пов'язані з РФ хакери втручалася у президентські вибори в США.