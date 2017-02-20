США та Росія взяли під контроль більше половини експорту зброї у світі

Найбільшим імпортером зброї стала Індія.

США і Росія продають більше половини зброї у світі gabion13.cont.ws

Спільна частка США і Росія у світовомустановила 56 % в період з 2012 по 2016 роки. На частку США припадає 33%, а на частку Росії – 23% світового експорту зброї та військової техніки. Третє місце серед найбільших експортерів займає, як і раніше, Китай (6,2 % в частці світового експорту), за ним слідує Франція (6 %) і завершує п'ятірку Німеччина (5,6 %).

Про це повідомляє Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем світу, грунтуючись на публікації даних про постачання основних видів озброєнь і військового обладнання.

Головними "клієнтами" США аналітики назвали Саудівську Аравію (13 % експорту з США), Об'єднані Арабські Емірати (8,7 %) і Туреччини (6,3 %). В цілому за минулі п'ять років США поставили своє озброєння щонайменше в 100 держав і експортні поставки з США за минулі п'ять років зросли порівняно з попереднім періодом на 21 %.

Головними покупцями зброї Росії за останні п'ять років стали Індія (38 % російського експорту), В'єтнам (11%) і Китай (11 %). В цілому в період з 2012 по 2016 роки Росія поставила своє озброєння 50 країнам.

Найбільшими регіонами-одержувачами озброєння за минулі п'ять років стали держави Азії та Океанії (43 % світового імпорту). На другому місці країни Близького Сходу (29 % в глобальному світовому імпорті), Європа (11 %), країни Південної та Північної Америки (8,6 %) і Африка (8,1 %). П'ятірку найбільших імпортерів озброєнь очолила Індія (13 % в світовому імпорті), на другому місці Саудівська Аравія (8,2 %), далі в списку Об'єднані Арабські Емірати (4,6 %), Китай (4,5 %) і Алжир (3,7 %). Їх частка в загальному світовому імпорті склала 34 %.

За підсумками 2010 – 2015 роки Україна входила в десятку найбільших постачальників зброї у світі.