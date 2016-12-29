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США розширили список терористичних організацій

29 грудня в 15:12

До списку додали групу "Студентська Аль-Мухаммедіа".

террористы
США внесли до списку терористів пакистанську організацію «Лашкар-е-Тайба»
DT.UA

Мінфін США вніс до списку "закордонних терористичних організацій" студентське крило пакистанського угруповання бойовиків "Лашкар-е-Тайба".

До списку додали групу "Студентська Аль-Мухаммедіа", двох лідерів "Лашкар-е-Тайби" із позначкою "глобальні терористи". До них застосовано санкції США, а американським громадянам і компаніям заборонено мати справи з цими особами, передає "Радіо Свобода".

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Угруповання, яке ще називають "Армією Справедливого", здійснює антиіндійські атаки, і як повідомляють, має зв'язки з розвідслужбами Пакистану. Це угруповання було звинувачене в організації численних нападів, зокрема 2008 року в Мумбаї, коли загинули 166 людей.

"Лашкар-е-Тайба" було заборонене урядом Пакистану в 2002 році, але, як стверджують посадовці США, продовжило діяти через підставні організації.

За матеріалами: Радіо Свобода
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Теги США Пакистан терорист
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